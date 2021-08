Recensione Jimmy HW8 Pro: l’aspirapolvere ciclonico che lava (davvero), aspira e si auto-pulisce

Nata nel 1994 e con oltre 10 milioni di aspirapolvere venduti all'anno, è indubbio che Jimmy sia diventato uno dei più importanti brand al mondo di prodotti per la pulizia della casa. Ormai l'azienda la conosciamo bene e se c'è un fattore che accomuna tutti i modelli del brand è quell'ottimo rapporto qualità/prezzo tipico del marchio, oltre che la sua capacità di riuscirsi a migliorare ad ogni nuovo dispositivo, tentando anche di portare risposte ad alcune delle necessità dei suoi utenti.

È un concetto importante, che ritroviamo anche nella nuovissima Jimmy HW8 Pro. Si tratta di un aspirapolvere lavapavimenti che, in un certo senso, si posiziona nel mezzo tra i tipici aspirapolvere ciclonici senza fili ed i robot in grado di aspirare e lucidare le superfici. Ma lo fa con una differenza: grazie alla sua struttura e all'utilizzo dell'acqua, la nuova Jimmy HW8 Pro è uno dei pochissimi prodotti in grado di aspirare e lavare davvero i pavimenti, eliminando anche le macchie più ostinate e semplificando la vita a chi lo utilizza grazie ad un sistema di auto-lavaggio.

Insomma, si tratta di un prodotto tuttofare, che è stato appena presentato dall'azienda e che abbiamo avuto modo di provare in anteprima in modo da comprendere bene tutti i pro e i contro di un prodotto che ha tutte le carte in regola per poter essere definito il “game changer” per le persone pigre (o per quelle che hanno poco tempo), perché è un aspirapolvere senza fili che aspira e lava per davvero il pavimento, eliminando anche le macchie più fastidiose, e alla fine si pulisce da solo.

Recensione Jimmy HW8 Pro: lava (davvero), aspira e si auto-pulisce

Contenuto della confezione

Così come tutti i prodotti dell'azienda, anche il Jimmy HW8 Pro viene venduto con una confezione ricca di accessori, ben curata esteticamente e quasi compatta. Al suo interno, oltre al lavapavimenti, troviamo:

Base di ricarica

Porta accessori

Detergente 500ml

Rullo di ricambio

Design e materiali

Nonostante la forma sia quella tipica di una scopa elettrica senza fili, la struttura e il design del Jimmy HW8 Pro si allontanano parecchio dalle linee snelle e slanciate degli altri prodotti dell'azienda. La spazzola a rullo rotante è collegata alla struttura dell'aspirapolvere lavapavimenti e non può essere scollegata, ma il motivo principale che ha spinto l'azienda a puntare su questo design è senza dubbio la presenza di due serbatoi per l'acqua, uno per quella pulita e l'altro per quella sporca, che rendono possibile la “magia”. L'acqua poi, viene spruzzata tramite un piccolo ugello posto nella parte superiore della spazzola, e viene distribuita con un'angolazione tale da poter permettere poi al lavapavimenti di aspirarla con precisione, evitando che rimangano sul pavimento eventuali gocce.

1 di 20

Chiaramente, il Jimmy HW8 Pro non è dotato di un contenitore per lo sporco: grazie all'acqua, tutto quello che verrà aspirato verrà portato nel contenitore con il liquido, il che renderà la pulizia generale dell'aspirapolvere decisamente più semplice, funzionale e meno noiosa da portare avanti.

La costruzione è realizzata in plastica rigida di ottima fattura e nonostante la presenza di tutte le componenti motorizzatequelli di Jimmy sono riusciti a contenere il peso a circa 1,4 Kg. E questa leggerezza è una gran cosa, soprattutto considerando la presenza di un manico ergonomico ed una forza rotante del rullo che ci faciliterà moltissimo nella pulizia, anzi, praticamente lo trascinerà sul pavimento eliminando qualsiasi sforzo possibile.

L'utilizzo con una mano è quindi decisamente comodo. Inoltre, i pulsanti di pulizia e del cambio di modalità sono situati proprio sul manico, mentre la distribuzione dell'acqua avviene in maniera manuale tramite un grilletto che è stato posizionato nella parte interna e che è molto semplice da raggiungere.

La spazzola motorizzata non si può scollegare dal corpo del dispositivo, ma si può smontare per un'eventuale pulizia o sostituzione, e di certo non permetterà l'utilizzo dell'aspirapolvere lavapavimenti con angolazioni prossime ai 180°, ma la sua struttura solida e ben progettata, eviterà perdite d'acqua dai serbatoi e dal circuito di lavaggio: quando si utilizza l'aspirapolvere, nonostante venga di fatto spruzzata dell'acqua a pressione sul pavimento, non capiterà mai e poi mai di trovare pozze d'acqua.

Anteriormente poi, il Jimmy HW8 Pro integra un display che permette di monitorare la carica della batteria, la modalità di utilizzo impiegata, lo stato del serbatoio d’acqua pulita e quello dell’acqua sporca, ma che a mio parere è stato posizionato in una zona poco accessibile quando si utilizza il lavapavimenti: la zona anteriore è praticamente invisibile mentre si pulisce, e per controllare tutte le informazioni riprodotte dal display bisognerà inevitabilmente spegnere tutto e spostarsi per leggerle. Mi sarebbe piaciuto di più un display posizionato nella zona superiore della struttura, in modo da risultare decisamente più accessibile anche mentre si utilizza il prodotto.

Aspirazione e lavaggio

Jimmy HW8 Pro è anche dotato di una base a pavimento, sulla quale si reggerà verticalmente e tutto quello che bisognerà fare per poterlo utilizzare, sarà semplicemente ricaricare il serbatoio dell'acqua (magari inserendo anche un tappo del liquido di pulizia che esce in confezione), accendere il sistema, selezionare la modalità e premere il grilletto per distribuire l'acqua.

Le modalità di aspirazione sono due, Eco e Max, e non solo influenzano la qualità della pulizia o la durata della batteria, ma hanno un forte impatto anche sulla velocità di scaricamento del serbatoio dell'acqua. È questo forse l'unico compromesso del Jimmy HW8 Pro, perché nella modalità più potente sarà necessario riempire l'aspirapolvere di acqua pulita (e svuotare quella sporca) molto spesso.

E questo perché i serbatoi non sono eccessivamente capienti: quello per l'acqua pulita è da 350 ml, mentre quello per l'acqua sporca è da 450 ml: a parer mio capienze forse troppo limitate, che sarebbe stato meglio aumentare. Vero è però, che aumentando le dimensioni dei serbatoi sarebbero aumentare anche quelle del prodotto in generale, fortunatamente però è possibile regolare il volume d'acqua in uscita, in modo da trovare il giusto compromesso.

Ad ogni modo, particolari a parte, una cosa bisogna ammetterla: a differenza degli aspirapolvere tradizionali o dei robot lavapavimenti, con il Jimmy HW8 Pro non solo si aspirerà (con una potenza d'aspirazione di 15.000 Pa ed un motore Brushless da 300w), ma si potranno davvero lavare i pavimenti, eliminando anche le macchie più ostinate seppur magari con una doppia passata.

Terminata la pulizia, poi, è possibile riporre il Jimmy HW8 Pro sulla sua base di ricarica, svuotare il contenitore dell'acqua sporca e riempire nuovamente quello dell'acqua pulita e premere il tasto dell'autopulizia: in pochi istanti il dispositivo inizierà ad auto-pulirsi, e lo farà utilizzando proprio l'acqua, in modo da eliminare qualsiasi residuo di sporco non solo dal circuito di aspirazione, ma anche dalla spazzola motorizzata. Fantastico.

Autonomia della batteria

In quanto ad autonomia verrò subito al punto: il pacco batterie che contiene 8 moduli da 3000 mAh non è di certo il più grande limite di questo prodotto, che potrà essere utilizzato per circa mezz'ora senza alcun problema. Nei miei test non ho avuto alcun problema a pulire un ambiente di circa 70 metri quadrati senza neppure scaricare del tutto la batteria, il problema però è che per portare al termine la pulizia ho dovuto ricaricare il serbatoio dell'acqua almeno 2-3 volte. Ma tutto sommato è il giusto prezzo per poter aspirare e lavare davvero i pavimenti con un'unica passata.

I tempi di ricarica poi, sono in linea con tutti gli altri prodotti del settore: per una carica completa, dallo 0% al 100%, potrebbero essere necessarie dalle 4 alle 5 ore.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo ufficiale del Jimmy HW8 Pro è di 399 euro su Amazon, ma tramite il nostro coupon (che trovate in basso) la potrete acquistare con uno sconto che fa scendere la cifra a 384 euro. Vi consiglio sempre di tenere sotto controllo il box in basso nel quale inseriremo sempre il minimo storico ed un eventuale coupon sconto.

E senza girarci troppo intorno, stiamo parlando di un prodotto ricco di pregi e con pochi difetti. L'immediatezza d'utilizzo è massima, aspira e lava e poi si pulisce anche da solo. Peccato però che, così come abbiamo visto negli altri esponenti della categoria, la capienza dei contenitori dell'acqua non è poi il massimo: durante la pulizia, soprattutto in ambienti grandi, potrebbe essere necessario svuotare l'acqua sporca e ricaricare quella pulita più volte prima di portare a termine il processo.

Ma come dicevo, è il giusto prezzo per poter pulire a fondo pavimenti in ceramica e parquet con un'unica passata.







N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu