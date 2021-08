Roidmi X30 in tutte le salse con il Coupon HomeCleaner

Uno dei brand più attenti alla cura della casa ed alla sua pulizia è senza dubbio Roidmi. Storico player tra aspirapolvere e robot, si avvale di prodotti come la gamma X30, composta dai Roidmi X30 Pro, Plus e VX, per un trittico di aspirapolvere ad un prezzo super grazie al codice sconto dell'offerta HomeCleaner.

Roidmi X30 Pro, Plus e VX: tutti i segreti dell'offerta con codice HomeCleaner

Come scegliere tra questi tre modelli di aspirapolvere? Ovviamente, vanno soppesate esigenze e fasce di prezzo. Partendo dal Roidmi X30 Pro, abbiamo un prodotto davvero senza compromessi, considerando il motore da 435W, ma anche dal bel design “metallico”. Senza contare l'ottima potenza di aspirazione da 26.500 Pa. La batteria da 2.500 mAh e le modalità di pulizia possono poi essere monitorate dal display OLED presente nel blocco centrale.

Se volete un modello simile ma con qualche feature in più, potete dare un occhio al Roidmi X30 Plus, che alle modalità del Pro unisce anche una spazzola lucidatrice, una piccola chicca per prodotti di questo tipo. Infine, potete salire di livello con il Roidmi X30 VX, che unisce le potenzialità dell'aspirapolvere a quelle del lavapavimenti e addirittura per l'asciugatura. Oltre a ciò, abbiamo un bel motore e soprattutto serbatoi per acqua e polvere molto capienti.

Trovate la famiglia Roidmi X30 quindi in offerta sullo store HomeCleaner, che grazie al codice sconto dedicato potete ottenere con una riduzione di 20€ a prezzi davvero interessanti. Vi lasciamo i box con il codice qui sotto.ù

Articolo Sponsorizzato.

