Recensione Tineco FLOOR ONE S5: il futuro degli aspirapolvere lavapavimenti (ora in sconto)

Una cosa è certa: il 2022 sarà l'anno degli aspirapolvere intelligenti, in grado di lavare (per davvero) i pavimenti. È un cambio di rotta importante, che è già iniziato negli ultimi periodi, perché effettivamente con questa tecnologia le aziende hanno introdotto una comodità non da poco, con la quale si è riusciti a trovare quel giusto equilibrio tra gli aspirapolvere ciclonici ed i robot aspirapolvere e lavapavimenti.

Il motivo è semplice: da un lato gli aspirapolvere ciclonici con la loro potenza sono ormai in grado di aspirare alla perfezione lo sporco, dall'altro gli aspirapolvere automatici sono in grado di lucidare il pavimento in totale autonomia. Ma con queste due tipologie di prodotti c'è un ma: con gli aspirapolvere poi si è costretti a lavare il pavimento manualmente, mentre i robot fanno del loro massimo ma non sempre portano a risultati eccezionali, soprattutto quando il pavimento è sporco. Ebbene con gli aspirapolvere lavapavimenti, in una passata, si potrà davvero aspirare lo sporco e togliere le macchie dal pavimento.

E se c'è un'azienda che è stata precursore in questa tecnologia, è senza dubbio Tineco con la sua linea Floor One (e iFloor): è da quando ho recensito la Tineco iFloor 3 che praticamente utilizzo solo questo tipo di prodotti e, sulla carta, con la nuova Tineco FLOOR ONE S5 l'azienda pare essere riuscita a risolvere alcune delle limitazioni tipiche di questa tipologia di prodotti. Una su tutte, la capienza dei serbatoi dell'acqua.

Recensione Tineco FLOOR ONE S5: aspirapolvere senza fili e lavapavimenti intelligente

Contenuto della confezione

Così come tutti i prodotti dell'azienda, anche il Tineco FLOOR ONE S5 viene venduto con una confezione ricca di accessori, ben curata esteticamente e quasi compatta. Al suo interno troviamo:

Tineco Floor One S5;

Spazzola sostitutiva

Soluzione deodorante e detergente;

Filtro HEPA aggiuntivo;

Strumento di pulizia 3 in 1;

Base di ricarica e lavaggio;

Supporto HEPA da attaccare alla base;

Porta accessori da attaccare alla base;

Alimentatore;

Manuale delle istruzioni.

Design e materiali

Data la sua natura, nonostante la sua struttura sia quella tipica di un tradizionale aspirapolvere, in realtà il design del Tineco FLOOR ONE S5 è molto distante da quelle linee snelle che ci si aspetta quando si parla di un aspirapolvere wireless. Tutto il corpo è molto grande, ed il motivo è derivante proprio dalla tecnologia che utilizza: l'acqua. Nell'aspirapolvere l'azienda ha dovuto inserire due contenitori, uno per l'acqua sporca ed uno per quella pulita, ma l'ha fatto con molto più senno rispetto a quanto abbiamo visto in tutti gli altri modelli della stessa categoria.

Perché c'è una bella novità, una nuova che da sola vale l'acquisto dei Tineco FLOOR ONE S5: i contenitori dell'acqua sono decisamente più capienti rispetto agli altri modelli (parliamo di 0,7 e 0,8 litri) e, nonostante questo aumento di capienza, il nuovo aspirapolvere lavapavimenti di Tineco è il modello con la struttura più compatta in commercio.

E per farlo hanno utilizzato una soluzione geniale: invece di posizionare entrambi i contenitori nella parte anteriore del Tineco FLOOR ONE S5, quello dell'acqua sporca continua ad essere avanti, ma quello dell'acqua pulita è stato posizionato posteriormente. Ed invece di utilizzare contenitori “circolari”, ne hanno utilizzati due di tipo verticale. Insomma, spazi meglio gestiti hanno portato ad una maggiore capienza ed hanno risolto probabilmente l'unico vero limite di questa tipologia di prodotto: l'autonomia di utilizzo e la necessità di dover svuotare e ricaricare l'acqua più volte nel corso di un'unica pulizia.

Nella zona posteriore della scocca poi, è stato inserito un tasto con il quale si potrà disattivare l'assistente vocale integrato, che tra le altre cose parla in italiano, ed attivare il WiFi per la connessione all'applicazione di Tineco: diciamolo, non è questa la funzione che rivoluziona l'esperienza utente, ma è un buon modo per tenere sotto controllo lo stato della ricarica ed eventuali problemi relativi ai filtri o alle meccaniche dell'aspirapolvere.

Superiormente è stato inserito il tipico display di Tineco, con il quale si potranno tenere sotto controllo tutte le informazioni relative alla pulizia e alla batteria, compresa la potenza di aspirazione automatica: attorno al display è presente un cerchio LED che cambierà colore in base alla quantità di sporco rilevata dai sensori integrati nell'aspirapolvere che permetteranno al Tineco FLOOR ONE S5 di adattare la potenza di aspirazione per ottenere prestazioni ottimali.

Ad ogni modo, la spazzola motorizzata non è sostituibile e di certo non permetterà l'utilizzo dell'aspirapolvere lavapavimenti con angolazioni prossime ai 180°, ma la sua struttura solida e ben progettata, eviterà perdite d'acqua dai serbatoi e dal circuito di lavaggio: quando si utilizza l'aspirapolvere, nonostante venga di fatto spruzzata dell'acqua a pressione sul pavimento, non capiterà mai e poi mai di trovare pozze d'acqua.

L'utilizzo dell'acqua per la pulizia poi, ha reso necessario per Tineco produrre un corpo impermeabile con certificazione IPX4, cosa da non sottovalutare proprio perché i liquidi sono al centro della pulizia con questo dispositivo.

Per il resto tutte le componenti sono facilmente estraibili e lavabili, sia a mano che tramite il processo automatizzato (dopo lo vedremo meglio). Questo conferma ancora una volta la facilità di utilizzo e di pulizia.

Aspirazione e lavaggio

Utilizzare la Tineco FLOOR ONE S5 è semplicissimo. Dopo aver riempito il contenitore con l'acqua pulita, che può essere arricchito anche dal detergente profumato incluso nella confezione, basterà impugnarla e premere il tasto di avvio.

Le modalità di aspirazione sono 2, quella automatica e quella a potenza massima. E se l'ultima è chiaramente quella in cui la potenza di aspirazione sarà massima, così come la quantità di acqua utilizzata, è la modalità automatica che vi consiglierei di utilizzare sempre: in questa modalità, il sensore iLoop integrato rileverà automaticamente la quantità di sporco presente sulla superficie da pulire e regolerà automaticamente la potenza d'aspirazione e l'emissione dell'acqua. Il rumore ci farà sicuramente capire quando c'è più o meno sforzo, ma come se non bastasse abbiamo anche l'ausilio del display.

Ma indipendentemente dalla modalità di pulizia utilizzata (io, per sicurezza, utilizzo sempre quella massima), in questi giorni di test con il Tineco FLOOR ONE S5 mi sono trovato egregiamente, e l'idea di lavare ed aspirare allo stesso tempo è geniale: a differenza dei robot aspirapolvere e lavapavimenti che svolgono un'azione di lucidatura (e non di lavaggio), con il Tineco FLOOR ONE S5 tutte le macchie andranno via, sebbene potrebbero essere necessarie più passate in zone con sporco più complesso, prima di eliminare totalmente i residui.

E lavora benissimo anche con i capelli ed i peli di animali domestici: è probabilmente questo lo scenario in cui ci si rende conto dei vantaggi di utilizzare un sistema ad acqua perché, una volta terminata la pulizia, basterà svuotare il serbatoio dell'acqua e dargli una sciacquata.

Una volta terminata la pulizia del pavimento, arriva il momento di una delle funzioni più comode del Tineco FLOOR ONE S5: l'auto-pulizia. Utilizzarla è semplicissimo: al termine di una pulizia (o qualora si dovesse accendere l'indicatore), basterà posizionare l'aspirapolvere sulla base di ricarica, svuotare il contenitore dell'acqua sporca e riempire quello dell'acqua pulita e premere il tasto dedicato.

In pochi istanti il Tineco FLOOR ONE S5 inizierà ad auto-pulirsi, e lo farà utilizzando proprio l'acqua, in modo da eliminare qualsiasi residuo di sporco. Il mio consiglio, è quello di utilizzare questa modalità al termine di ogni lavaggio e, soprattutto, di lavare bene il contenitore dell'acqua pulita quando non lo si utilizzerà più: in questo modo si eviteranno cattivi odori.

Applicazione e funzioni smart

Il Tineco FLOOR ONE S5 si connette alla rete senza fili e può essere “controllato” anche tramite l'app Tineco, disponibile sia per iPhone che per Android. Sia chiaro, si tratta di un “di più” del quale si potrebbe totalmente fare a meno, ma avere a disposizione tutte le informazioni relative all'aspirapolvere su uno smartphone, potrebbe essere una cosa comoda per alcune persone.

L'accoppiamento con l'app è semplicissimo e richiederà al massimo 2 minuti. a qui in poi potrete controllare lo stato di carica della batteria, lo stato dell'acqua pulita e sporca, mutare la voce o far partire la pulizia automatica qualora l'aspirapolvere sia stato posizionato sulla base di ricarica.

Autonomia della batteria

Sotto la scocca della Tineco FLOOR ONE S5 troviamo una batteria da 4000 mAh con la quale l'azienda è riuscita ad ottenere una buona autonomia di utilizzo che, anche grazie ai contenitori più grandi, nei nostri test è arrivata fino a circa 30 minuti di utilizzo.

Delle performance ottenute con la modalità automatica, sebbene si tratti di una modalità che può variare in base allo sporco incontrato, mentre in modalità Max si arriva attorno i 20 minuti di utilizzo.

Nella media la velocità di ricarica: per una ricarica completa la Tineco FLOOR ONE S5 può richiedere circa 4 ore.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo della Tineco FLOOR ONE S5 è di 529,00 euro su Amazon, ma tramite il coupon che trovate nel box in basso potreste acquistarla in sconto al prezzo di 449,10 euro. E, credetemi, se siete persone pigre come me che vogliono perdere il minor tempo possibile nelle pulizie domestiche, benedirete ogni singolo centesimo di questa cifra.

E lo farete non solo perché si tratta di una delle migliori alternative per aspirare il pavimento e lavare davvero le superfici, ma perché con la Tineco FLOOR ONE S5 l'azienda è riuscita a risolvere (o, quantomeno, a tamponare) l'enorme limite relativo alla capienza dei serbatoi. E, fidatevi, non è una cosa da poco.









