OnePlus Nord 2T: facciamo il punto della situazione

L'esistenza dell'inedito OnePlus Nord 2T sottolinea l'importanza che la compagnia sta dando alla sua proposta di fascia mid-range. Da qualche anno, la nascita della serie Nord ha modificato il focus di OnePlus sul proprio catalogo. Se nei suoi primi anni si concentrava esclusivamente sui top di gamma, adesso non è più così. E fa quasi sorridere ripensare al lancio di quel OnePlus X che nel 2015 provò a far entrare OnePlus nella fascia media ma senza riuscirci. Adesso la storia è ben diversa, come dimostra il successo di vendite riscosso in tutto il mondo. In questo approfondimento andiamo ad analizzare tutte le indiscrezioni dedicate a OnePlus Nord 2T, con i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Aggiornamento 21/04: il nome commerciale del dispositivo è stato confermato da una certificazione. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

OnePlus Nord 2T: che cosa sappiamo sul prossimo mid-range

Se c'era un fattore in cui OnePlus si contraddistingueva rispetto alla concorrenza era la “pulizia” del catalogo. Fino a qualche anno fa, infatti, OnePlus aveva pochi modelli a cui badare e quindi era più facile per un consumatore scegliere il modello a cui affidarsi. Purtroppo la fusione con OPPO ha significato una “OPPO-ificazione” di OnePlus, cioè un allargamento del catalogo con modelli dai nomi non proprio intuitivi per i meno esperti. Da un lato abbiamo i top di gamma, con il modello 10 Pro che è stato presentato ma non il modello base, con una versione 10R in arrivo e vari leak su una variante 10 Ultra. Dall'altro lato, c'è la famiglia Nord che in 2 anni può già contare su 6 modelli e a cui presto si aggiungerà questo OnePlus Nord 2T. È la prima volta che la denominazione “T” compare nella serie Nord: cosa cambierà rispetto al già conosciuto Nord 2?

Prima di continuare vi segnaliamo che il nuovo smartphone del brand cinese è stato certificato dall'ente asiatico TDRA: per l'occasione, il dispositivo è comparso con la sigla CPH2399 ed il suo nome commerciale, ossia OnePlus Nord 2T.

Design e display

Per il momento non abbiamo immagini ufficiali di OnePlus Nord 2T, ma il dispositivo è stato protagonista di varie indiscrezioni con bozzetti, render e perfino una presunta immagine dal vivo. Il layout della fotocamera si discosterebbe da quello del fratello Nord 2: stessa forma ma uno stile completamente differente, con un modulo rettangolare che ospita il sensore principale ed uno spazio circolare contenente altri due più piccoli. Il tutto risulta molto poco simmetrico e per nulla “stiloso”.

Frontalmente dovremmo avere un display Fluid AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 409 PPI, refresh rate a 90 Hz, punch hole per la selfie camera e protezione Gorilla Glass 5. Ovviamente rimarrebbe il solito sensore d'impronte sotto allo schermo con tecnologia ottica, ma niente Alert Slider.

Hardware e fotocamera

Per quanto riguarda la parte hardware, pare che OnePlus Nord 2T sarà alimentato dal recente Dimensity 1300, SoC a 6 nm e con modem 5G: presenti all'appello una configurazione octa-core con un Cortex-A78 fino a 3 GHz, GPU Mali-G77 MC9, supporto Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. I tagli di memoria dovrebbero essere da 6/8/12 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di spazio di archiviazione non espandibile (forse UFS 3.1).

L'altra novità sarebbe la batteria, probabilmente sempre con la stessa unità da 4.500 mAh ma con una ricarica rapida più potente, che passerebbe da 65W a 80W, la stessa di OnePlus 10 Pro. Nessuna sorpresa per il software, invece, con la OxygenOS 12 basata su Android 12.

Il comparto fotografico di OnePlus Nord 2T comprenderebbe una tripla fotocamera da 50 (IMX766) + 8 (IMX355) + 2 MP con grandangolo e monocromatico, insieme alla stabilizzazione OIS. Una configurazione uguale a Nord 2, ma alcuni sensori potrebbero essere migliorati. Non cambierebbe nemmeno la selfie camera, da 32 MP (Sony IMX709).

OnePlus Nord 2T – Prezzo e uscita

Manca ancora una data di presentazione per OnePlus Nord 2T, il cui lancio è previsto per il periodo di aprile/maggio. Non ci sono informazioni sulla commercializzazione, anche se i rumor ne parlano come di un modello forse per l'India a un prezzo poco sotto i 418€ (35.000 rupie), rendendosi quindi forse più costoso del predecessore Nord 2. Vedremo se verrà portato anche in Europa o resterà appannaggio solo di altri mercati.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il