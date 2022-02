Xiaomi non perderà il treno dei 150W: primi test di ricarica

La ricarica ultra-rapida sembra essere il progetto più ambizioso per i brand nel 2022 e Xiaomi non è da meno, puntando anch'essa ai 150W. Infatti, il colosso cinese ha iniziato a valutare l'inserimento sul mercato di tale potenza, magari già quest'anno.

Xiaomi porterà la ricarica a 150W su MIX 5?

A rivelare l'interesse di Xiaomi per la ricarica a 150W è stato Digital Chat Station, che rispondendo ad un commento su Weibo ha svelato che il brand di Lei Jun ha iniziato i test interni per questo tipo di soluzione. Ricordiamo che a livello commerciale, Xiaomi è arrivata a 120W, confermandoli anche su Xiaomi 12 Pro e sembra anche su Redmi K50 Gaming ma quanto a concept, è già sui 200W.

Di conseguenza, non è affatto impossibile pensare che il brand sia già a buon punto per il debutto di tale potenza. Ma quale potrebbe essere lo smartphone designato per questa feature? Volendo dare già per pronto e quindi di uno step precedente il possibile Xiaomi 12 Ultra, sarebbe il futuro MIX 5 a fare da tester per i 150W. Il che sarebbe logico, visto che pare che il brand voglia rendere la serie MIX una serie più sperimentale.

Inoltre, il passaggio dai 120 ai 150W arriva in un periodo maturo, dato che anche altri brand stanno valutando le loro soluzioni di questo genere. In più, Xiaomi potrebbe lavorare a portare la nuova tecnologia di ricarica sulle nuove batterie a singola cella, che tanto bene stanno facendo sul 12 Pro. Non ci resta che attendere i prossimi mesi, per capire chi arriverà primo sul mercato, non considerando l'escamotage di Red Magic.

