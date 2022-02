POCO X4 5G arriva su Geekbench: spunta il chipset

Le indiscrezioni in merito al prossimo POCO X4 5G (conosciuto anche come X4 NFC), il successore diretto della famiglia X3 che ha debuttato nel settembre 2020, si fanno sempre più intense. Il precedente POCO X3 NFC venne ben accolto in quanto modello veramente inedito, dopo che il suo predecessore X2 era una riedizione indiana di Redmi K30. Tuttavia sembra che la dinamica dei rebrand verrà ripresa con la nuova generazione della serie X. In questo approfondimento andiamo a vedere quali saranno le caratteristiche di POCO X4 5G, tra indiscrezioni e conferme.

Aggiornamento 05/02: POCO X4 5G approda anche su Geekbench, che mostra quindi quale chipset verrà utilizzato e altri dettagli che trovate nella sezione “Hardware, software e fotocamera”.

POCO X4 NFC in arrivo: ecco quello che sappiamo

Design e display

Siglati come 2201116PI e 2201116PG, POCO X4 5G sarebbe un modello destinato all'India, mentre POCO X4 NFC arriverebbe negli altri mercati Global, forse anche in Europa. Tuttavia, pare che questo smartphone altri non sarà che un rebrand di Redmi Note 11 Pro 5G Global, terminale in dirittura d'arrivo sul mercato, con alcune caratteristiche differenti rispetto al Note 11 Pro cinese. In realtà già POCO M4 Pro è un rebrand del modello base Redmi Note 11 cinese: insomma, l'opera di rabrandizzazione si fa sempre più fitta e complessa.

Come sarà fatto esteticamente POCO X4 NFC non è così scontato: seppur sarà un rebrand di Redmi Note 11 Pro Global, è possibile che POCO ne modifichi il design (come da tradizione). Ma a parte il look della scocca posteriore, non dovrebbero variare le dimensioni di 163,7 x 76,2 x 8,3 mm e un peso di 207 g. Si parla poi di uno schermo AMOLED da 6,6″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9, con refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 300 Hz. Nonostante il pannello OLED, il sensore d'impronte dovrebbe essere posto di lato.

Hardware, software e fotocamera

L'impianto tecnico di POCO X4 5G (NFC) si dovrebbe basare su una soluzione Qualcomm, secondo Geekbench, visto che sarebbe lo Snapdragon 695 a muovere lo smartphone, proprio come Redmi Note 11 Pro 5G. Guardando ai tagli di memoria, avremo sicuramente 6 GB di RAM LPDDR4X, ma non è chiaro se ne avremo anche un taglio da 8 GB e probabilmente 128/256 GB di storage UFS 2.2 non espandibile. L'alimentazione sarebbe fornita da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W.

Il reparto multimediale dovrebbe comprendere una tripla fotocamera da 108 + 8+ 2 MP con sensore primario Samsung HM2 f/1.9 con Dual ISO e Pixel Binning 9-in-1, grandangolare Sony IMX355 con FoV da 120° e sensore telemacro. Sul davanti, invece, lo schermo punch-hole conterrebbe una selfie camera da 16 MP. Il comparto audio comprenderebbe speaker stereo JBL con Dolby Atmos e ingresso mini-jack. Quante al software, sarebbe confermata la scelta di utilizzare la MIUI 13 basato su Android 11 (come visto anche su Geekbench).

Prezzo e data d'uscita

POCO X4 5G moniker confirmed. The device has been BIS certified as well, so Indian launch is imminent.

— Mukul Sharma (@stufflistings) January 25, 2022

A queste notizie si aggiunge ora la certificazione BIS ottenuta da quello che dovrebbe essere proprio POCO X4 5G. Il nuovo modello internazionale è comparso con la sigla 2201115PI ed il suo nome commerciale. Un segnale importante, che indica che il debutto potrebbe avvenire già nel mese di febbraio 2022.

Comunque non abbiamo ancora una data preciso e non ci sono indiscrezioni nemmeno sul prezzo, anche se ipotizziamo possa essere una cifra intorno ai 230/250€.

