Redmi Note 11 Pro 4G e 5G Global svelati nei render stampa

Come abbiamo appreso qualche ora fa, la serie Redmi Note 11 debutterà sul mercato Global il prossimo 26 gennaio 2022, ma in rete sono già spuntati i render stampa del modello Pro 5G. Da queste immagini possiamo quindi trarre quelle che saranno le caratteristiche principali di questo dispositivo, che risulta davvero interessante.

Aggiornamento 19/01: dopo il modello 5G, spuntano anche i render della versione 4G di Redmi Note 11 Pro Global. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Redmi Note 11 Pro 5G: com'è fatto il nuovo mid-range Global?

Come già anticipato per altre indiscrezioni, il Note 11 Pro 5G non differisce granché nel design della versione cinese, che però è arrivato con altre colorazioni. Infatti, il modello Global sembra arrivi nei colori bianco, nero e blu, rispetto al viola ed al verde usciti in Cina. In ogni caso, viene mantenuto il frame squadrato ed i bordi molto ridotti del display.

Proprio il pannello sembra essere di ottima fattura, visto che abbiamo una soluzione AMOLED Full HD+ con punch-hole centrale e refresh rate 120 Hz. Quindi, almeno in questo, risulterà molto completo. Ma non finisce qui, perché dai render stampa possiamo vedere un sensore fotocamera principale da 108 MP accompagnato da altri due sensori.

1 di 4

In più, sul Redmi Note 11 Pro Global avremo un chipset Snapdragon 5G, che differisce da quello della versione China che invece è dotato di Dimensity 920. Molto probabile che il brand abbia valutato che nel mercato Global si è meno propensi alle soluzioni MediaTek, rispetto alle soluzioni Qualcomm. Ipotizziamo possa essere uno tra Snapdragon 695 o 778G, ma bisognerà attendere l'ufficialità per capirlo. Chicca finale di questi render è il comparto batteria, che sarà da 5.000 mAh con ricarica 67W. Praticamente, non si farà mancare nulla.

Redmi Note 11 Pro 4G svelato nei render

Dopo aver visto il modello 5G in praticamente tutte le sue fattezze, sul web sono spuntati anche i render per Redmi Note 11 Pro Global 4G. Esteticamente, lo smartphone è pressoché identico, ma differisce in alcuni punti come la colorazione, che al posto del blu elettrico trova invece un azzurro cangiante stile Redmi Note 11 cinese, mantenendo poi le colorazioni Graphite Black e Polar White. A questo, si aggiunge che la fotocamera avrà 4 sensori e non 3 come il modello 5G (sempre con principale da 108 MP) ed il chipset sarà invece MediaTek, più precisamente Helio G96.

Non ci resta quindi che attendere il 26 gennaio 2022, dove scopriremo definitivamente tutte le novità di una delle più interessanti serie Redmi Note di sempre.

