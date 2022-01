Honor Magic V: cambiare il display costa più di un top gamma

Honor Magic V è certamente tra gli smartphone pieghevoli più potenti e lussuosi del settore e questo lo si riscontra nella riparazione del display. Infatti, dal listino apprendiamo che la sostituzione del pannello interno costa quanto metà del prezzo dello smartphone stesso.

Honor Magic V: oltre 700€ per la riparazione del display interno

Se guardiamo al listino ufficiale del brand di George Zhao, ci rendiamo conto che bisogna fare non poca attenzione a come si tiene questo pieghevole. Infatti, il pannello OLED interno da 7.9″ ha un costo di riparazione di circa 705€ (5.079 yuan), che il brand sconta in promo a circa di 497€ (3.579 yuan), restando però sempre nella fascia altissima per le riparazioni.

Honor poi si dimostra più “benevola” con il costo di riparazione del display esterno, visto che richiede un prezzo di circa 136€ (979 yuan), un prezzo tutto sommato congruo per la qualità del pannello. Un'altra spesa importante la si fa se c'è bisogno di cambiare la scheda madre, visto che il brand chiede circa 611€ (4.399 yuan) per sostituirla. Questo possiamo attribuirlo alla complessità di apertura e riparazione di un dispositivo tanto particolare.

Insomma, sembra proprio che Honor Magic V sia un dispositivo dalla qualità costruttiva di grande livello, a giudicare le componenti sostitutive ed il loro prezzo. La domanda quindi che sorge spontanea è: se arrivasse in Europa, quale potrebbe essere il suo prezzo? Ma soprattutto, quanto costerebbe a noi Occidentali eventualmente ripararlo?

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il