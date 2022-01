L’aspirapolvere Xiaomi Mijia vi fa spendere poco e pulisce tutta casa

I vacuum cleaner, in base alle loro caratteristiche, sono poi distribuiti in varie fasce di prezzo e per tutti i gusti. Per chi vuole però spendere poco ed utilizzare un aspirapolvere ciclonico dalle buone qualità, lo Xiaomi Mijia in offerta lampo su TomTop potrebbe essere l'ideale.

Xiaomi Mijia MJXCQ01DY: come risparmiare sull'aspirapolvere ciclonico

Il vacuum cleaner di Xiaomi si basa su una struttura semplice e leggera, ma non meno potente. Con un motore da 600W ed un'aspirazione da 16.000 Pa, riesce a pulire casa senza sforzi e a lungo, grazie al contenitore da 0.60 litri.

Le modalità di aspirazione sono 2 e possono essere gestite in maniera standard o potenziata. La prima si basa su una potenza di aspirazione da 10.000 Pa, mentre l'altra raggiunge i 16 kPa già citati. Il tutto viene eseguito abbastanza silenziosamente, considerando che non supera i 79 dB.

Trovate l'aspirapolvere ciclonico Xiaomi Mijia MJXCQ01DY in un'invitante offerta lampo sullo store di TomTop, che viene coadiuvata dalla comoda spedizione dai magazzini in Europa. Vi lasciamo il link all'acquisto qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte e sconti da parte di TomTop? Allora vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato allo store in modo da non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il