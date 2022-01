Recensione Redkey P6: una bomba di aspirapolvere a meno di 60€

Non è di quei prodotti smart, ne tantomeno rientra nella categoria degli aspirapolvere ciclonici senza fili, ma il Redkey P6 riesce comunque a contraddistinguersi in un mercato ormai pieno zeppo di alternative. E lo fa non solo per i suoi 17.000 Pa, per la testa rotante a 360 gradi e il gran numero di accessori, ma si distingue soprattutto per il prezzo: costa 79,99 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, lo potreste acquistare in sconto a 59,99 euro.

Ok, è un modello con cavo (da 7 metri), ma utilizza comunque un sistema di separazione della polvere ciclonico, e a questo prezzo non si troverà praticamente nulla in grado di garantire la potenza e la qualità costruttiva del Redkey P6.

Recensione Redkey P6: una bomba di aspirapolvere, ad un prezzo ridottissimo

Unboxing

La confezione del Redkey P6 è tra le più compatte che abbiamo visto negli ultimi tempi, almeno per quanto riguarda il mondo dei vacuum cleaner. Ma nonostante le dimensioni ridottissime, al suo interno sono presenti tutti gli accessori utili ad utilizzare il prodotto in diverse occasioni.

Oltre al motore principale, nella scatola del Redkey P6 sono inclusi una spazzola grande motorizzata, il tubo lungo, una bocchetta larga ed una seconda bocchetta per le fessure. Buono anche il manuale di istruzioni, ma ciò che ci ha lasciati colpiti è la pochissima presenza di plastica nella confezione a favore della carta.

Design e materiali

Realizzato perlopiù in plastica, con alcuni dettagli in alluminio, il design del Redkey P6 è di tipo compatto. L'aspirapolvere non ha la tipica impugnatura a pistola che abbiamo imparato a conoscere con i modelli wireless, ma è in sostanza tutto sviluppato su un unico asse. C'è una maniglia che si dovrà impugnare nella parte posteriore dell'aspirapolvere, e sul corpo principale sono stati inseriti i tasti per la gestione del funzionamento.

Nonostante la presenza del cavo, maneggiare il Redkey P6 è piuttosto comodo: la lunghezza del cavo di alimentazione è di 7 metri, e i 2.3 Kg di peso assieme all'ottimo meccanismo snodabile al quale va collegata la spazzola principale, lo rendono molto maneggevole da utilizzare.

Il contenitore per lo sporco è da 0.6 L ed al suo interno è stato inserito un filtro HEPA a 3 stadi in grado di filtrare tutte le particelle aspirate, che verranno a loro volta separate da un sistema ciclonico. Lo svuotamento del contenitore dello sporco è piuttosto semplice ed in qualsiasi caso tutti i suoi componenti interni sono estraibili e lavabili sotto acqua corrente, a patto che ci si ricordi di farli asciugare per circa 24 ore prima di riutilizzarli.

Insomma, stiamo parlando a tutti gli effetti di un aspirapolvere ciclonico, con l'unica differenza che per funzionare non sfrutterà una batteria, bensì la connessione all'alimentazione elettrica.

Caratteristiche tecniche – Redkey P6

Ecco le caratteristiche tecniche complete del Redkey P6:

Peso: 2.3 Kg;

Potenza nominale motore: 600W;

Potenza d'aspirazione: fino a 17.000 Pa;

Capacità del contenitore della polvere: 0.6 L;

Rumorosità: 78 dB.

Potenza d'aspirazione e qualità della pulizia

Arriviamo subito al sodo: nonostante il prezzo decisamente economico, in quanto a potenza di aspirazione e qualità della pulizia, la Redkey P6 ha ben poco da invidiare ai modelli di fascia più alta. Grazie ad un motore brushless di nuova generazione, in grado di arrivare fino a 17.000 Pa, la Redkey P6 è tra gli aspirapolvere con il miglior rapporto leggerezza/prestazioni.

È decisamente maneggevole e la sua leggerezza potrebbe trarre in inganno: in realtà, la qualità della pulizia è più che sufficiente per le pulizie quotidiane, ed è proprio per questo che sono rimasto piuttosto amareggiato dall'assenza di una spazzola motorizzata più piccola, in modo da poter pulire anche i divani e i materassi con le stesse prestazioni.

Ed anche se per molti la presenza di un cavo di alimentazione potrebbe sembrare svantaggiosa, dopo qualche giorno di utilizzo mi sono reso conto che tutto sommato non lo è poi così tanto: certo, con i dispositivi a batteria si è praticamente liberi di muoversi per la casa senza impicci, ma con un prodotto alimentato direttamente da una presa elettrica non si dovrà portare avanti la pulizia con “l'ansia da prestazioni della batteria”.

Non ci si dovrà più preoccupare che la batteria si possa scaricare a metà pulizia né tantomeno si dovranno aspettare ore per far terminare la ricarica: con un cavo da 7 metri, in un ambiente di circa 110 metri quadrati mi è capitato solo una volta di dover cambiare la presa elettrica nel corso della pulizia.

Detto questo, la potenza di aspirazione del Redkey P6 è più che sufficiente per tutti gli utilizzi. Grazie ai suoi 17 Kpa questo aspirapolvere è in grado di aspirare anche i detriti più grandi senza alcun problema, e non teme assolutamente né i capelli né i peli di animali domestici.

È poi anche in grado di lavorare senza problemi su tappeti e moquette, purché però siano a pelo corto: con i tappeti a pelo più lungo inizia ad avere qualche difficoltà piuttosto evidente.

Nella media la rumorosità, che raggiunge picchi di 78 dB: non è tra gli aspirapolvere da 17 Kpa più silenziosi del mercato, ma non è neppure tra i più rumorosi.

Redkey P6: recensione in 2 minuti

Il Redkey P6 è un aspirapolvere ciclonico economico che, per funzionare, non utilizza la batteria ma una connessione diretta alla presa elettrica. Il cavo di alimentazione e lungo ben 7 metri ed è animato da un motore da 600w in grado di generare un vuoto di 17 Kpa. Il design è compatto ed il peso è contenuto, e la spazzola motorizzata viene collegata ad una testa in grado di ruotare di 360 gradi: è molto maneggevole da utilizzare.

Integra un filtro HEPA a 3 stadi ed è in grado di separare le particelle aspirate tramite la tecnologia ciclonica. Si tratta di un aspirapolvere semplice, senza troppi fronzoli, in grado di aspirare senza problemi anche i granelli più grandi e che funziona bene anche su parquet, moquette e tappeti a pelo corto.

La presenza del cavo di alimentazione lo rende del tutto libero dai vincoli derivanti dall'autonomia della batteria e dai lunghi tempi di ricarica.

Prezzo e conclusioni

Il prezzo di vendita della Redkey P6 è di 79,99 euro, e già a prezzo pieno è una cifra forse anche troppo bassa per le caratteristiche di questo prodotto. La cosa bella però, è che su Amazon è possibile acquistarlo anche in sconto, ad un prezzo che scenderà a 59,99 euro.

E insomma, per 60 euro c'è poco da dire: se si ha bisogno di un aspirapolvere potente e maneggevole e si può fare a meno dell'alimentazione a batteria, affidandosi ad un (lunghissimo) cavo di alimentazione, il Redkey P6 è certamente un acquisto più che indicato. È leggero, e maneggevole, è potente e (soprattutto) costa veramente poco.







