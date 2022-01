Samsung Galaxy S22: scarica gli sfondi ufficiali | Download

Si avvicina il lancio della serie Samsung Galaxy S22, con un trittico di smartphone che comprenderà i modelli Pro e Ultra/Note, e quale miglior modo di intrattenere l'attesa con gli sfondi ufficiali? Manca ormai poco al keynote Samsung sul cui palco saranno presentati i nuovi top di gamma. E siamo abbastanza certi che qualche insider abbia già i telefoni fra le mani, come dimostra il fatto che gli wallpaper siano già in circolazione.

Un assaggio di Samsung Galaxy S22 è possibile con gli sfondi ufficiali

Qualcuno ha ben pensato di accontentare la voglia di chi sta attendendo Samsung Galaxy S22 con la pubblicazione di questi sfondi. L'archivio disponibile al download contiene 12 immagini statiche in alta risoluzione, con risoluzione 2340 x 2340 pixel e in formato JPEG e WEBP. Ci sono anche 5 sfondi per Samsung DeX, queste con risoluzione 1920 x 1920 pixel. Infine, ci sono anche 6 sfondi animati con risoluzione 1440 x 3088 pixel, installabili come animazioni per la schermata di blocco. Una volta scaricati, vi basta copiarli nella memoria del telefono e installarli tramite la schermata di personalizzazione della UI del vostro smartphone.

Scarica gli sfondi ufficiali di Samsung Galaxy S22

Nel frattempo, vi ricordo che c'è un articolo dedicato con tutte le informazioni che abbiamo sulla serie S22, compreso anche un articolo sul nuovo Exynos 2200.

