Avete un Samsung Galaxy A52 5G? Correte aggiornarlo ad Android 12!

Il colosso tecnologico asiatico continua a rilasciare update per i suoi terminali ad un ritmo invidiabile: a questo giro tocca alla fascia media con Samsung Galaxy A52 5G, con il nuovo aggiornamento ad Android 12 e One UI 4.0 in Italia. Ecco tutti i dettagli di questa novità.

Samsung Galaxy A52 5G si aggiorna ad Android 12 e One UI 4 in Italia

Il nuovo update dedicato a Samsung Galaxy A52 5G arriva in Italia con il firmware A526BXXU1BUL7: questo porta con sé l'ultima One UI 4 e Android 12, con un peso di oltre 2 GB. Tra le novità riportate dal changelog – a parte la nuovissima interfaccia di Samsung – per i più attenti alla sicurezza sono presenti anche le ultime patch Android, aggiornate a gennaio 2022.

Volete sapere come aggiornare il vostro Samsung Galaxy A52 5G? Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto la fatidica notifica, allora sarà necessario procedere manualmente. Basterà entrare nelle Impostazioni e poi, alla voce Aggiornamento Software, cliccare su Scarica e Installa.

Per scoprire tutte le novità della One UI 4.0 e la lista degli smartphone Samsung che si stanno aggiornando ad Android 12, date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato.

