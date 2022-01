Xiaomi è il top anche a tavola: il portaspezie di Youpin costa meno di 10€

Siete super appassionati di Xiaomi e vorreste usare i prodotti della compagnia di Lei Jun in qualsiasi occasione? Il nuovo zainetto non vi basta e volete un tocco di YouPin anche a tavola? Allora eccovi serviti con il pratico portaspezie Joy Feel, direttamente da Xiaomi YouPin e in offerta lampo ad un prezzo super abbordabile.

Xiaomi YouPin presenta il portaspezie Joy Feel, pratico ed economico

Ovviamente nonostante i tanti prodotti tech e smart della compagnia cinese, a questo giro ci troviamo alle prese con un prodotto classico. Il portaspezie Joy Feel da Xiaomi YouPin si presenta come una soluzione minimale ed essenziale, con quattro scompartimenti in cui inserire altrettante spezie. Realizzato in PP (polipropilene, una plastica per alimenti), il contenitore misura 14 x 8 cm ed arriva in tre colorazioni. Non manca poi un'impugnatura per maneggiarlo senza problemi, così come la possibilità di sfruttare il coperchio trasparente per tenere sempre sott'occhio le quantità rimaste.

Il pratico portaspezie Joy Feel arriva da Xiaomi YouPin ma è disponibile anche per noi occidentali grazie ad AliExpress, in offerta lampo ad un prezzo contenuto. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il