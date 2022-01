BlitzWolf presenta la docking station definitiva: 18 in 1 e supporto SSD!

A distanza di circa un anno dal debutto della sua super docking station dedicata alla produttività, BlitzWolf alza il tiro e presenta la nuova soluzione BW-TH13, già in offerta con codice sconto: stavolta sono presenti ben 18 slot e perfino la possibilità di sfruttare uno slot SSD M.2!

BlitzWolf BW-TH13: la docking station definitiva è già offerta con codice sconto

Similmente al modello precedente, anche questa volta BlitzWolf ha lanciato sul mercato una docking station ultra-ricca e prestante: se puntate a creare la vostra postazione perfetta (sia con un terminale Windows che MacOS), allora questa soluzione 18 in 1 non potrà che accontentarvi di brutto. Piccola aggiunta rispetto a quanto visto in precedenza, stavolta è presente un ingresso SSD M.2, presente sulla parte superiore del corpo (dov'è localizzato il logo del brand). Ma – tirando le somme – cosa offre questa potentissima docking station? Di seguito trovate un elenco delle porte e degli slot disponibili.

Supporto SSD M.2 SATA 3.0 NGFF

3 HDMI

1 Porta DP o VGA

3 USB 3.0

3 USB Type-C

1 Porta RJ45

3.5 mm Audio

1 Porta DC

2 USB 2.0

1 TF & SD Card

La nuova docking station BlitzWolf BW-TH13 debutta in offerta con codice sconto sullo store Banggood, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei. Se siete interessati, di seguito trovare il link all'acquisto: nel caso non riusciate a visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

