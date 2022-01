Redmi Note 11 Global si avvicina: tutto quello che sappiamo

Arrivata in Cina, quasi a sorpresa, nell'anno in cui avevamo già visto la serie Note 10, la gamma Redmi Note 11 si prepara ad approdare in versione Global. Dopo le prime voci rincorse, inizia adesso a delinearsi il profilo, soprattutto per le specifiche tecniche, del modello base che dovrebbe arrivare nei nostri mercati.

Aggiornamento 14/01: da nuovi leak apprendiamo i possibili prezzi in Europa per Redmi Note 11 Global. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Redmi Note 11 Global: tutto ciò che sappiamo ad oggi

Design e specifiche tecniche

Se volessimo partire, come di consueto, da ciò che dovrebbe essere il design del nuovo Redmi Note 11 del mercato internazionale, purtroppo non abbiamo informazioni concrete. Possiamo valutare l'idea che, ispirandosi ai modelli Cina (ma anche quelli della serie Note 10) come indicato nei primi leak, possa avere un bumper fotocamera rettangolare con il sensore principale racchiuso in uno slot a parte. Per il display ci aspetterebbe un pannello LCD IPS da 6.5″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz.

Ma cosa cambierebbe dal Redmi Note 11 cinese? Se guardiamo alle specifiche tecniche sembra che avremo un modello 4G che al posto del Dimensity 810 potrebbe avvalersi molto probabilmente l'ultimo Snapdragon 680, che si differenzia anche dal Note 11 4G cinese che invece è dotato di MediaTek Helio G88, così come il nostro Redmi 10. Questo rappresenterebbe un certo senso di continuità nella serie Global, che nella serie Note 10 aveva il modello base con Snapdragon 678.

Oltre a ciò, le certificazioni ricevute dal modello 2201117TG ci portano un ingresso SD di espansione memoria, ma anche un jack audio da 3.5 mm. In più, il software di partenza dovrebbe essere la MIUI 12.5 basato su Android 11

Lato fotocamera Redmi Note 11 Global, secondo certificazione, dovrebbe mantenere un sensore principale da 50 MP f/2.0, alla stregua del modello cinese. Non sappiamo se avremo più di due sensori, ma è possibile ci possa essere un grandangolare da 8 MP. Inoltre, è stata certificata anche la selfie camera, che dovrebbe essere da 13 MP.

Redmi Note 11 Global – Possibile prezzo e uscita

Quando arriva la nuova serie Redmi Note 11 Global? Non abbiamo ancora una data di presentazione precisa, ma una nostra fonte affidabile riferisce che il lancio in Europa è previsto verso fine gennaio o al massimo a inizio febbraio.

Passando invece al possibile prezzo di Redmi Note 11 Global, secondo le ultime indiscrezioni il medio gamma debutterà in Europa a partire da 250€ (in versione da 4/64 GB). Avremo poi una variante da 4/128 GB a 290€ ed un modello maggiorato – in questo caso da 8/128 GB – a 330€. Ovviamente i prezzi sono frutto di un leak e vanno presi con le dovute precauzioni.

