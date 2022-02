Unieuro spoilera Realme 9 Pro e Pro+: prezzo e specifiche

Lo store online di Unieuro rompe il Day One e anticipa specifiche e prezzo di Realme 9 Pro e del fratellone 9 Pro+. Entrambi i terminali sono apparsi sul portale di e-commerce e risultano anche acquistabili. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dei dispositivi, grazie a questa panoramica anticipata.

Realme 9 Pro e 9 Pro+ spoilerati da Unieuro con tutti i dettagli

Le caratteristiche dei nuovi dispositivi targati Realme è in linea con quanto visto dalle anticipazioni delle scorse settimane. Realme 9 Pro è dotato di un display LCD da 6.6″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Il dispositivo è dotato dello Snapdragon 695, mentre per la batteria si parla di un'unità da 5.000 mah con ricarica rapida da 33W. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato mentre il comparto fotografico offre un triplo modulo da 64 + 8 + 2 MP.

Le specifiche di Realme 9 Pro+ offrono un display (quasi sicuramente AMOLED ma non viene specificato) da 6.43″ Full HD+, in questo caso a 90 Hz. Ovviamente sappiamo bene che il dispositivo è mosso dal Dimensity 920 5G, come confermato dalla stessa azienda tempo fa. La batteria è una capiente unità da 4.500 mAh, con ricarica da 65W. Sul retro trova spazio una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita di Realme 9 Pro in versione da 8/128 GB, il dispositivo viene proposto a 349.9€ nelle colorazioni Verde, Nero e Bue. Passando al fratello maggiore Realme 9 Pro+, in questo caso il prezzo sale a 439.9€, nelle medesime colorazioni ma con taglio di memoria da 8/256 GB. Insomma, si tratta di cifre allineate con le precedenti indiscrezioni per l'Italia.

Per tutti i dettagli in merito alla gamma Realme 9 Pro, date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato.

Di seguito trovate i vari link alle pagine dei prodotti: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Infine vi segnaliamo che Unieuro ha anticipato anche l'arrivo di Realme 9i (dispositivo mid-range arrivato in versione Global a gennaio).

Ringraziamo Fabio per la segnalazione!

