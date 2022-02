Xiaomi pensa allo shopping del futuro in realtà aumentata

Di tutti i produttori di smartphone al mondo, Xiaomi è una di quelle che più si è esposta pubblicamente in materia di realtà aumentata. Ricordiamo la presentazione non troppi mesi fa dei suoi primi occhiali smart, con cui ha ripreso il concept dietro ai famigerati Google Glass ma con un design più standardizzato. Ma a parte questo esempio, in questi anni abbiamo sentito parlare molte volte di realtà aumentata, ma quanti possono dire di utilizzarla nel quotidiano? Così come la realtà virtuale, è un argomento maneggiato da poche persone e in pochissimi contesti, ma Xiaomi vuole provare a cambiare le carte in tavola.

Xiaomi brevetta un sistema in realtà aumentata per lo shopping

L'idea che Xiaomi ha brevettato consiste nell'integrare la realtà aumentata con l'esperienza dello shopping nei negozi fisici. Anziché dedicarsi all'e-commerce, di cui Xiaomi è alfiere storico, ha scelto di pensare a un sistema che possa valorizzare anche il mercato retail. Oltre al mercato online, Xiaomi si è fatta un nome nel mondo anche per l'aver aperto numerosi Mi Store in giro per il mondo, in modo da farsi un nome anche con l'utenza meno connessa. Non dimentichiamoci, poi, che Xiaomi vuole battere Apple per conquistare il mercato premium: se Apple siede al primo posto, è anche per l'attenzione riservata al mercato fisico con i suoi Apple Store.

Ma in che modo Xiaomi vuole unire lo shopping con la realtà aumentata? Come ci svela il brevetto in esame, si tratta di un sistema ideato per visualizzare informazioni sul prodotto che si sta cercando. Immaginate di voler acquistare un nuovo gadget Xiaomi: vi basterebbe prendere il vostro dispositivo AR (magari inforcando direttamente i suoi occhiali smart) e questo vi guiderebbe verso di esso. Vi mostrerebbe la direzione sulla mappa per giungere al negozio e, una volta arrivato, avreste un indicatore che vi mostrerebbe in realtà aumentata dove trovarlo al suo interno.

Un sistema alquanto peculiare e che in parte già esiste con Google Maps e la sua funzione AR Live View. Un'altra sua particolarità potrebbe essere quella di mostrare specifiche e recensioni di tale prodotto direttamente in realtà aumentata. Per il momento, però, questa idea resta un brevetto: chissà se e quando si concretizzerà. E voi la utilizzereste una modalità del genere? Fatecelo sapere nei commenti.

