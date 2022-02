Realme Buds Q2s: le nuove TWS budget sono in arrivo in Europa

Realme ben presto potrebbe lanciare nel mercato europeo delle nuove cuffie TWS, a quasi un anno di distanza dalle Buds Q2. Si parla dei futuri auricolari Realme Buds Q2s, soluzione parecchio vicina al debutto: ecco tutto quello che sappiamo su caratteristiche, prezzo e uscita in Europa, grazie alle ultime indiscrezioni.

Realme Buds Q2s: tutto ciò che sappiamo

Al momento non conosciamo il design delle nuove cuffie in arrivo e ci rifacciamo al modello precedente di casa Realme, le Buds Q2. Probabilmente avremo un look simile ma per ora mancano conferme. Le informazioni trapelate in merito alle Realme Buds Q2s parlano invece solo delle varianti di colore: Night Black, Paper Green e Paper White.

Per quanto concerne le caratteristiche del prodotto, possiamo immaginare un salto in avanti rispetto alle Buds Q2: le indiscrezioni menzionano la riduzione del rumore ambientale, una durata della batteria di circa 28 ore, certificazione IPX5 (resistenza a schizzi d'acqua e sudore), driver da 10 mm e una bassa latenza di 88 ms – e forse anche il supporto per ricarica rapida con attacco Type-C.

Realme Buds Q2s – Prezzo e uscita

Dalle notizie sfuggite, sembrerebbe che la data d'uscita delle Realme Buds Q2s nel mercato globale sia tra la fine di febbraio ed il mese di marzo, tuttavia la società cinese deve ancora rilasciare una conferma ufficiale. Il prezzo delle cuffie TWS per il mercato europeo, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere di circa 29€.

Non ci resta che attendere per scoprire maggiori informazioni in merito alle Realme Buds Q2s per tenervi sempre aggiornati.

