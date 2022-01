OnePlus Nord 2T in arrivo: il brand punta sui mid-range

L'esistenza dell'inedito OnePlus Nord 2T sottolinea l'importanza che la compagnia sta dando alla sua proposta di fascia mid-range. Da qualche anno, la nascita della serie Nord ha modificato il focus di OnePlus sul proprio catalogo. Se nei suoi primi anni si concentrava esclusivamente sui top di gamma, adesso non è più così. E fa quasi sorridere ripensare al lancio di quel OnePlus X che nel 2015 provò a far entrare OnePlus nella fascia media ma senza riuscirci. Adesso la storia è ben diversa, come dimostra il successo di vendite riscosso in tutto il mondo.

Se c'era un fattore in cui OnePlus si contraddistingueva rispetto alla concorrenza era la “pulizia” del catalogo. Fino a qualche anno fa, infatti, OnePlus aveva pochi modelli a cui badare e quindi era più facile per un consumatore scegliere il modello a cui affidarsi. Purtroppo la fusione con OPPO ha significato una “OPPO-ificazione” di OnePlus, cioè un allargamento del catalogo con modelli dai nomi non proprio intuitivi per i meno esperti. Da un lato abbiamo i top di gamma, con OnePlus 10 Pro che è stato presentato ma non il modello base, mentre si vocifera di OnePlus 10R e 10 Ultra.

Dall'altro lato, c'è la famiglia Nord che in 2 anni può già contare su 6 modelli e a cui presto si aggiungerà questo OnePlus Nord 2T. È la prima volta che la denominazione “T” compare nella serie Nord: cosa cambierà rispetto al già conosciuto OnePlus Nord 2?

OnePlus starebbe preparando il lancio di Nord 2T: ecco quali saranno le specifiche

Design e display

Per il momento non abbiamo immagini di OnePlus Nord 2T, ma il look non dovrebbe essere molto diverso da quello di Nord 2. Le dimensioni della scocca non varierebbero, pertanto ipotizziamo l'utilizzo dello stesso Fluid AMOLED punch-hole da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 409 PPI, refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 5. Ovviamente rimarrebbe il solito sensore d'impronte sotto allo schermo con tecnologia ottica, ma niente Alert Slider.

OnePlus Nord 2

Hardware e fotocamera

Secondo fonti attendibili, OnePlus Nord 2T sarà alimentato dall'inedito Dimensity 1300. MediaTek non l'ha ancora presentato e non ci meraviglierebbe se venisse fatto in occasione dell'evento di OnePlus. Dovrebbe essere un SoC sempre a 6 nm e con modem 5G: a cambiare dovrebbe essere la potenza espressa da CPU e GPU. I tagli di memoria dovrebbero essere da 6/8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione non espandibile. L'altra novità sarebbe il reparto batteria, probabilmente sempre con la stessa 4.500 mAh ma con una ricarica rapida più potente, che passerebbe da 65 a 80W.

Esteticamente invariato, il comparto fotografico di OnePlus Nord 2T comprenderebbe una tripla fotocamera da 50+8+2 MP. Una configurazione uguale a Nord 2, ma alcuni sensori potrebbero essere migliorati. Non cambia nemmeno la selfie camera, da 32 MP.

Prezzo e disponibilità

Manca ancora una data di presentazione per OnePlus Nord 2T, il cui lancio è previsto per il mese di febbraio. Così come mancano informazioni sulla commercializzazione, anche se i rumors ne parlano come di un modello forse per l'India. Vedremo se verrà portato anche qua in Europa.

