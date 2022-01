OnePlus 10 Pro smontato: è tutto nuovo all’interno

Dovremo ancora attendere per vederlo da noi, ma OnePlus 10 Pro sta già facendo parlare molto di sé. L'interesse suscitato nella community, almeno in madre patria, è dimostrato dagli elevati numeri di vendita macinati in pochissimo tempo. Nonostante le vendite si stiano rivelando positive, non sono mancate critiche sul fatto che lo smartphone non sia veramente “Pro”. In particolar modo per la fotocamera, con un impianto hardware che non eccelle e che non migliora più di tanto quanto visto con il suo predecessore.

Il teardown di OnePlus 10 Pro ce ne rivela le fattezze interiori

A svelarci qualche dettaglio in più sulla componentistica di OnePlus 10 Pro ci ha pensato il primo teardown comparso in rete. Il canale YouTube PBKreviews ha smontato pezzo per pezzo il top di gamma OnePlus, partendo dalla scocca in vetro che lo contiene. Come praticamente ogni smartphone odierno, è richiesto calore per ammorbidire la colla che la tiene attaccata al frame del telefono. Una volta rimossa, la prima cosa che si nota è il pad per la ricarica wireless e l'ampia pellicola in grafene, utile per dissipare il calore generato dalla batteria. Batteria che, ricordiamo, è un'unità da 5.000 mAh a doppia cella, struttura necessaria per poter abilitare la potenziata ricarica rapida a 80W.

Spostandosi sul comparto fotografico, è particolare la disposizione del doppio flash LED, dentro a una sezione circolare che contiene anche il sensore di luminosità posteriore. I sensori coinvolti comprendono quello principale Sony IMX789 da 48 MP e il teleobiettivo OV08A10 da 8 MP, gli stessi di OnePlus 9 Pro. A cambiare è unicamente il grandangolare, il Samsung S5KJN1 da 50 MP che si sostituisce al Sony IMX766 del 9 Pro. Aumenta il campo visivo, passano da 140° a 150°, ma diminuisce la dimensione del sensore, da 1/2.76″ anziché 1/1.56″. Cambia anche la selfie camera, che passa dal Sony IMX471 da 16 MP 1/3.13″ al Sony IMX615 32 MP da 1/2.74″.

Non c'è ancora una data di presentazione per OnePlus 10 Pro Global, ma abbiamo già indiscrezioni su quando dovrebbe avvenire il lancio. Ma se non voleste attendere, potete già comprarlo adesso o averne un piccolo assaggio con gli sfondi ufficiali per il vostro smartphone.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il