Come ricevere 10€ di sconto con il nuovo Coupon eBay | Gennaio 2022

Arriva un nuovo codice sconto eBay per il mese di gennaio 2022, valido su tantissimi prodotti, anche Xiaomi ed Amazfit. Ecco come fare per ricevere 10€ di sconto utilizzando l'ultimo coupon eBay e quali sono i prodotti su cui è possibile utilizzarlo per risparmiare!

Coupon eBay: ecco come ottenere 10€ di sconto con il nuovo codice di gennaio

Ma come funziona il nuovo Coupon eBay e come fare per ricevere lo sconto di 10€? Il procedimento è semplicissimo ed è simile a quanto visto anche con il coupon del 10% (ancora attivo, quindi dateci un'occhiata). Non dovrete far altro che visitare la pagina della promozione e spulciarla in cerca del prodotto che fa al caso vostro; una volta inserito nel carrello, dovrete inserire il nuovo codice PIT10EUROFF2022 nell'apposito campo, prima di procedere con il pagamento. In questo modo riceverete uno sconto immediato del valore di 10€. Di seguito trovate alcune condizioni necessarie.

Il coupon è valido solo sulla selezione di prodotti presente nella pagina dedicata, con una spesa minima di 20€, e può essere utilizzato fino a 10 volte per ogni utente.

Per quanto riguarda la validità, stando alla pagina ufficiale il codice resterà attivo fino al 31 dicembre 2022: comunque le condizioni potrebbero cambiare in corso d'opera, quindi approfittatene quanto prima.

Siete interessati ad utilizzare il nuovo Coupon eBay per ottenere 10€ di sconto? Allora di seguito trovate la pagina dedicata alla promozione, con tutti i prodotti su cui è possibile risparmiare utilizzando il nuovo codice. Se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

Infine, prima di lasciarvi, ecco una breve selezione di prodotti disponibili ad un prezzo goloso: ovviamente non dimenticate di utilizzare il codice PIT10EUROFF2022 per ottenere lo sconto di 10€ sul prezzo finale!

