Honor Magic 4: la sua fotocamera sarà rivoluzione

Honor, da quando è tornata a pieno regime nel settore della telefonia, ha guardato molto spesso a portare smartphone con fotocamera di alto livello, come ad esempio nella serie Magic. E non è un caso quindi, che Honor Magic 4 potrebbe addirittura innovare il mercato con una feature inedita per la fotocamera.

Honor Magic 4: ISP o nuovo sensore? Il brand punta ai video

A parlare di questa possibilità è stato l'insider Chrysanthemum Fans, che ha spiegato come, secondo le ultime voci, Honor Magic 4 punterà ad una mini-rivoluzione del settore smartphone proprio grazie alle sue proprietà di imaging. Il leaker parla addirittura di una nuova tecnologia per il brand, ma di cosa potrebbe trattarsi?

L'idea che viene subito in mente è un ISP proprietario, sulla scia di Xiaomi, vivo e OPPO, quindi non qualcosa che potrebbe aver ereditato da Huawei (una volta tanto). Oppure, si potrebbe pensare ad un vero e proprio sensore customizzato, inedito su altri smartphone, che secondo le voci punterà a rendere al massimo nei video.

L'obiettivo non dichiarato (o quasi) di Honor è infatti raggiungere la qualità video ottenuta con la serie 13 Pro di iPhone, riconosciuta tra le migliori del settore. Già con Magic 3 il livello era alto, ma ora il brand ha intenzione di diventare qualcosa di più. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi per capire cosa ci ritroveremo nel settore flagship a breve.

