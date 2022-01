Huawei Watch GT 3 si aggiorna: risposte rapide su WhatsApp e Telegram e non solo

Huawei Watch GT 3 è sicuramente uno dei wearable più interessanti del panorama Android e con il nuovo aggiornamento, lo diventa ancor di più. Infatti, abbiamo l'aggiunta di feature come le risposte rapide ai messaggi, anche per Telegram e altre ottimizzazioni del sistema.

Huawei Watch GT 3: tutte le novità dell'aggiornamento 2.1.0.221

Cosa ci porta quindi l'ultimo update? La release del firmware 2.1.0.221 non solo ottimizza l'esperienza di Huawei Music, software proprietario per la musica appunto, ma importa una funzione molto utile per chi utilizza Watch GT 3 come sostitutivo dello smartphone nella ricezione messaggi.

Infatti, sono state introdotte le risposte rapide per le app di messaggistica WhatsApp, Facebook Messenger e Telegram, che non è affatto una cosa da poco. In questo modo, nel caso non aveste la possibilità di rispondere in maniera più dettagliata, con una risposta rapida pre-impostata darete comunque un feedback al messaggio. Questa funzione è valida solo per i dispositivi Android.

A queste implementazioni si aggiunge la solita ottimizzazione del sistema, che serve per mantenere il dispositivo stabile lato software. L'aggiornamento per Huawei Watch GT 3 ha un peso di 293 MB ed è in roll out in Europa, quindi potrebbe già essere arrivato anche da noi. Per poter controllare il firmware, vi basterà andare sull'app Huawei Health.

