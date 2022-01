OnePlus 10 Pro: scarica gli sfondi ufficiali | Download

Ora che il nuovo top di gamma di OnePlus è finalmente ufficiale non ci resta che aspettare di saperne di più in merito all'uscita della sua controparte Global. Intanto possiamo cominciare a consolarci utilizzando gli sfondi ufficiali per “trasformare” il nostro smartphone e dargli l'aspetto del tanto atteso OnePlus 10 Pro: ecco come scaricare i nuovi wallpaper!

Scarica gli sfondi ufficiali di OnePlus 10 Pro | Download Wallpaper

Il nuovo OnePlus 10 Pro non introduce solo novità in termini di software, design e specifiche, ma porta con sé anche tre nuovi sfondi ufficiali. Oltre a questi tre wallpaper il top di gamma ospita anche gli sfondi precedenti, tratti da OP 9 Pro (che trovate nell'articolo dedicato). Per quanto riguarda invece le nuove immagini, si tratta ancora una volta di wallpaper astratti, tutti caratterizzati dallo stesso tema ma con colorazioni differenti.

Se siete interessati a scaricare gli sfondi ufficiali di OnePlus 10 Pro, vi lasciamo il link al download: non dovrete far altro che scaricare il pacchetto, scompattarlo ed avrete i wallpaper pronti da utilizzare.

Per tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità del nuovo flagship di casa OnePlus, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al nuovo smartphone del brand cinese.

