OnePlus 10 Pro non si fa attendere: migliaia di unità vendute in un secondo

A poche ore dal lancio cinese di OnePlus 10 Pro, il brand di Pete Lau può già dirsi soddisfatto in termini di vendite. Infatti, il nuovo flagship dell'ormai sub-brand OPPO ha fatto registrare migliaia di pezzi venduti in appena un secondo, stabilendo nuovi record.

OnePlus 10 Pro: milioni di euro di vendite in un secondo, lo smartphone convince

A riportare questi risultati è stato il brand stesso, che ha mostrato come l'ultimo prodotto in fatto di smartphone sia riuscito a superare i 100 milioni di yuan (quasi 14 milioni di euro) in appena un secondo grazie alla vendita di un range tra le 18.000 e 21.000 unità. Questo ovviamente si distribuisce su un po' tutti i maggiori store cinesi, ma è sicuramente un ottimo biglietto da visita in attesa dell'arrivo sul mercato Global.

OnePlus 10 Pro, effettivamente, non manca di una buona scheda tecnica, quindi non è impossibile che abbia ispirato tanta fiducia negli utenti. Il fatto di avere un display top gamma, ma anche di aver integrate componenti hardware tutte di grande livello e soprattutto, di avere un design decisamente originale, può aver fatto la differenza.

Insomma, se ci si aspettava un avvio in sordina, dobbiamo dire che OnePlus ha sbaragliato già la concorrenza. Molto può averlo fatto anche il prezzo, più basso rispetto al modello 9 Pro, ma che sicuramente lo ha reso molto più appetibile al pubblico.

E voi, siete curiosi del nuovo OnePlus 10 Pro? Nel frattempo che arrivi anche da noi, potete consultare il nostro approfondimento, oppure guardare il nostro video presentazione e perché no, anche comprare grazie al nostro articolo dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il