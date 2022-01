Sono passati solo pochi giorni dal debutto del nuovo top di gamma della casa cinese ma siamo già con l'acquolina in bocca aspettando il lancio Global. Se proprio non potete attendere e la voglia di mettere le mani sul flagship è alle stelle, allora in questo articolo vi segnaliamo dove comprare OnePlus 10 Pro!

OnePlus 10 Pro è già tra noi: dove comprare il nuovo flagship

Come al solito un recap è d'obbligo: il nuoto dispositivo premium di OnePlus arriva con uno stile tutto nuovo per quanto riguarda la back cover. Frontalmente ritroviamo con bordi curvi, una soluzione da 6.7″ QHD+, ma AMOLED E5 con tecnologia LTPO 2.0. Non mancano un refresh dinamico da 1 Hz a 120 Hz ed il lettore d'impronte sotto lo schermo. Sul retro trova spazio una fotocamera completamente ridisegnata, composta da un triplo modulo da 48 + 50 + 8 MP (con grandangolo 150° e teleobiettivo zoom 3.3X). Ovviamente il comparto è ancora una volta realizzato in collaborazione con Hasselblad. A muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 8 Gen 1 mentre lato batteria è presente un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 80W (wireless da 50W). Ora che che ne sappiamo di più, andiamo a vedere dove comprare OnePlus 10 Pro.

Per tutti i dettagli sul nuovissimo top di gamma targato OnePlus date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

GizTop

Ovviamente si tratta del modello China, con ColorOS 12.1 basata su Android 12. La spedizione avviene dai magazzini cinesi, al prezzo di 26.7€: selezionando Registered Post Airmail non si incorre in alcuna spesa doganale. Secondo quanto segnalato dallo store sono presenti le lingue cinese e inglese; inoltre il dispositivo arriva con i servizi Google preinstallati.

Vi segnaliamo che oltre al modello da 8/256 GB è presente anche il taglio maggiore 12/256 GB (956€), selezionabili sempre all'interno della pagina del prodotto. Qui trovate anche il modello da 8/128 GB (804€) anche se al momento non dovrebbe essere disponibile.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

