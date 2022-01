Windows 10 e Office a vita costano solo 14€ e 24€ con il grande sconto del 91%

Nessuno può negare che comprare software Microsoft può essere un esborso economico non indifferente. Windows e Office sono notoriamente costosi e possono essere una spesa ingente per chiunque. Questo però se non si sa dove comprare licenze OEM in offerta con sconti davvero ampi. Quindi, che si sia alla ricerca di un modo economico per assemblare un nuovo computer o semplicemente si desidera essere in grado di aggiornare la propria copia di Office, la raccolta di offerte di WhoKeys, che propone le licenze Windows 10 Pro e Office 2019 a vita in sconto del 91%, vi renderà operativo in pochissimo tempo, e tutto senza spendere troppo.

WhoKeys: ecco tutti gli sconti sulle licenze a vita Windows 10 e Office con sconto del 91%

-25% con il coupon esclusivo GZ20

• Windows 10 Professional OEM Key – €14.08

•Windows 11 Professional OEM Key – €12.22

• Office 2019 Professional Plus Key – €23.91

• Office 2021 Professional Plus Key – €15.08

• Windows 10 Pro OEM+ Office 2019 Pro Plus – €30.57

Come acquistare una licenza su WhoKeys?

Scegliere il software che si preferisce sul sito di WhoKeys

Aggiungere quindi al carrello

Al checkout, inserire il codice GZ20 nel box Promotion Code

Cliccare su Invia Ordine

Fatto ciò, selezionare il metodo di pagamento (tra cui PayPal) e cliccare Paga Ora

Completato l’acquisto, si riceverà via mail la licenza comprata da attivare

Come attivare la licenza Windows?

Andare su Start Cliccare sul menù Impostazioni Dirigersi in Aggiornamento e Sicurezza Cliccare su Attivare Windows o Cambiare il Product Key Inserire la licenza ricevuta via mail

Perché queste licenze hanno un prezzo così basso?

Le licenze di WhoKeys hanno un prezzo certamente molto vantaggioso, anche perché spesso non è possibile reperirle con offerte del genere, ma come è possibile tutto ciò? È presto detto: Whokeys, non fornendo la scatola con licenza, codice di attivazione e supporto fisico per installare il software, va a risparmiare i costi e porta al cliente la sola la chiave di attivazione, che è quella che serve per rendere la versione di prova dei software Microsoft una versione completa e soprattutto attiva a vita.

