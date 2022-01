Redmi K50 sarà la prima vittima della crisi dei chip nel 2022

Fra i vari flagship che arriveranno nei prossimi mesi, Redmi K50 sarà uno di quelli che sottolineerà la rivalità fra Qualcomm e MediaTek. Così come OPPO Find X5 e OnePlus 10, anche il top di gamma Redmi avrà due facce. Per la prima volta nella storia degli smartphone, sembra proprio che il Dimensity 9000 possa avere un marcia in più rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1. Al punto tale da convincere il sub-brand di Xiaomi a utilizzare i nuovi SoC MediaTek sui principali modelli, cioè Redmi K50, K50 Pro e K50 Pro+. Tuttavia, questa scelta si stia per rivelare in un lancio in ritardo per la nuova serie di smartphone Redmi.

La crisi dei chip continua nel 2022: chi aspetta Redmi K50 dovrà attendere

Manca ancora una data esatta per l'evento di presentazione, ma secondo teaser e rumors il lancio di Redmi K50 avverrà durante il mese di febbraio. Tuttavia, all'evento non ci sarebbe l'intera famiglia di telefoni, bensì soltanto una ristretta cerchia, ovvero quella con chip Qualcomm. L'unico protagonista della presentazione sarebbe quello che viene chiamato Redmi K50 Universe, cioè quello che abbiamo conosciuto finora come Gaming Edition. La compagnia avrebbe deciso di cambiare le carte in tavola, lanciando un modello dedicato al gaming contenente lo Snapdragon 8 Gen 1.

Come anticipato, Redmi punterebbe molto sulle prossime soluzioni MediaTek: non soltanto sul Dimensity 9000, ma anche sul Dimensity 8000. Parliamo di chip che troveremo a bordo di Redmi K50 Pro e K50 Pro+, anche se ancora una certa confusione su quali modelli avranno quali SoC con esattezza. Il punto, però, è che MediaTek non sarebbe ancora pronta con la commercializzazione dei suoi SoC a causa della crisi dei chip che sta continuando a rallentare la filiera. Sappiamo che i SoC MediaTek vengono fabbricati da TSMC, anziché da Samsung come avviene con lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm e non solo. Questo le darebbe un vantaggio in termini di consumi energetici, dato che il processo a 4 nm di TSMC sarebbe migliore di quello Samsung.

Allo stesso tempo, per i modelli di Redmi K50 con SoC MediaTek bisognerebbe aspettare ancora: secondo voci di corridoio, la presentazione non dovrebbe avvenire prima di marzo/aprile. In tutto ciò, bisognerà capire se e quando verranno portati in occidente, probabilmente sotto forma di POCO F4.

