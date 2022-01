Huawei Mate 50 5G è possibile, ma sarà raro come PS5

In attesa di vedere il debutto europeo della serie P50, si torna a parlare di uno degli smartphone più attesi e ipotizzati del 2021, cioè Huawei Mate 50. E da un leak delle scorse ore, apprendiamo che potrebbe arrivare anche una versione 5G, ma potrebbe risultare introvabile.

Huawei Mate 50 con Snapdragon 8 Gen 1, ma il modello 5G potrebbe utilizzare gli ultimi Kirin 9000 rimasti

A riportare queste ipotesi è il leaker Chrysantemum Fans, sempre in prima linea sulle vicende di Huawei e Honor, che ha spiegato che Mate 50 è effettivamente in test e soprattutto, è in test in due modalità: sia in 4G che in 5G.

Per quanto possa risultare difficile che il secondo modello possa arrivare sul mercato, nel caso fosse così, ci sarebbe una versione 4G prettamente con Snapdragon 8 Gen 1 e quella 5G risulterebbe essere dotata degli ultimi Kirin 9000. Pertanto, bisogna aspettarsi un Mate 50 5G davvero limitatissimo, al pari delle PlayStation 5 attualmente, che però hanno problemi più approvvigionamento che di restrizioni.

Insomma, comunque vada, il prossimo Mate di Huawei sarà destinato ad essere ricordato come uno dei più esclusivi mai realizzati, purtroppo non per una questione di prestigio, ma ancora per le scorie che le limitazioni USA hanno portato ad un brand che, nonostante tutto, propone ancora prodotti di ottima fattura. In ogni caso, se volete conoscere tutte le altre informazioni in merito a Mate 50, vi lasciamo un approfondimento dedicato.

