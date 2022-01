POCO F4 Pro+ certificato in Europa: avremo il primo vero flagship del brand?

In queste ore si stanno amplificando le certificazioni in Europa di numerosi smartphone dal mondo Xiaomi, tra cui un presunto POCO F4 Pro+. Questo apre a un ventaglio di possibilità per il sub-brand davvero importante, segno della crescita del prodotto in questi anni. Ma come potrebbe essere?

POCO F4 Pro+: cosa aspettarsi da questo smartphone?

La serie F, almeno in Europa, è sempre arrivata con accezione da “top gamma” della categoria. Pare però che POCO voglia fare di più, portando magari per la prima volta un chipset di alto livello su tali smartphone. Non che lo Snapdragon 870 del modello F3 non sia prestante, ma non è stato seguito dallo Snapdragon 888.

Quindi, in prospettiva di ciò, POCO potrebbe portare una serie completa anche da noi, portando quindi F4 Pro come riproposizione del Redmi K50, già certificato, con F4 Pro+ come possibile inedito o magari un possibile K50 Pro. Ovviamente, questo è tutto da vedere, ma questo potrebbe far gola a tanti utenti che hanno sempre buttato un occhio al brand.

Un'altra ipotesi potrebbe essere una versione europea di quello che sarà Redmi K50 Gaming, che in India arriverà poi come F4 GT e da noi, probabilmente, proprio con quella denominazione. A questo punto, si apre anche la considerazione che possa essere dotato del potente MediaTek Dimensity 9000. Per ora sono ipotesi, ma decisamente interessanti e quindi non ci resta che attendere ulteriori novità.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il