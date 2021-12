Ecco come CyberDog influenzerà la fotocamera di Xiaomi 12

Come ogni top di gamma di nuova generazione, anche Xiaomi 12 e 12 Pro avranno una fotocamera che sfoggerà nuove tecnologie. Le scopriremo nel dettaglio il giorno della presentazione, ma Xiaomi non ha mancato di darci qualche anticipazione. Come sappiamo, la compagnia è solita stupirci con soluzioni fuori dall'ordinario: ricordiamo Xiaomi 11 Ultra e il suo comparto comprensivo di second display. A questo giro non dovrebbe esserci un modello Ultra, ma non per questo la fotocamera dei nuovi top di gamma non sarà degna di nota.

La fotocamera di Xiaomi 12 erediterà una tecnologia del robot CyberDog

Una delle novità più particolari di Xiaomi 12 si chiamerà CyberFocus e sarà ereditata direttamente da CyberDog. Vi ricordate il cane robotico (ne esiste anche una versione mini) che Xiaomi presentò assieme alla serie 11 e che “strizzava l'occhio” a quello di Boston Dynamics? Per potersi muovere in autonomia in maniera adeguata, CyberDog integra un sistema imaging in grado di riconoscere l'ambiente attorno a sé. Questo grazie a un comparto fotografico che, associato al software, gli permette anche di capire se si trova nelle vicinanze di umani.

Ecco, la tecnologia CyberFocus di Xiaomi 12 si comporterà in maniera similare. Questa funzionalità permetterà alla fotocamera di identificare i soggetti nell'inquadratura e regolare la messa a fuoco di conseguenza, migliorando la velocità di autofocus. Una miglioria che si rifletterà non soltanto nei video ma anche nelle foto, migliorando l'efficacia dello scatto alle persone.

Ma CyberFocus sarà solo una delle novità che vedremo nella fotocamera di Xiaomi 12 e 12 Pro: le altre le trovate nell'articolo dedicato.

