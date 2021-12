Huawei MateBook D 2022 ufficiale: novità e prezzo

A pochi giorni di distanza dalla presentazione di MateBook X Pro 2022 (lanciato assieme al primo flip phone Huawei), la compagnia presenta la nuova serie Huawei MateBook D 2022. Oltre all'aggiornamento del modello non plus ultra, anche i modelli più economici sono stati rinnovati sotto il comparto tecnico. La principale novità riguarda i chipset utilizzati, ma vediamo quali sono tutti i dettagli delle caratteristiche di entrambi i modelli.

Huawei annuncia il nuovo MateBook D 2022: ecco quali sono le novità

Sì, perché di modelli ce ne sono di nuovo due: Huawei MateBook D 2022 è disponibile sia nella diagonale da 14″ che da 15,6″. Cambiano ovviamente le dimensioni: 32,25 x 21,48 x 1,59 cm e 1,38 kg per il primo, 35,78 x 22,99 x 1,69 e 1,6 kg per il secondo. In entrambi i casi, lo schermo è un IPS Full HD in 16:9 con luminosità da 300 nits, copertura sRGB 100%, contrasto 1000:1, angolo di visione a 178°, certificazione TUV Rheinland e supporto DC Dimming. La tastiera è retro-illuminata e integra il sensore ID nel tasto d'accensione e la webcam HD nascosta al di sotto. Subito sotto c'è il trackpad con supporto multi-tocco.

Non cambia nemmeno la configurazione hardware: su entrambi troviamo due varianti, con Intel Core 11th Gen i5-1155G7 e i7-1195G7. Ad affiancarli c'è la scheda grafica integrata Intel Iris Xe, assieme a 16 GB di RAM e 512 GB di SSD NVMe PCIe, oltre a una batteria da 56 Wh con caricatore rapido a 65W. Il reparto connettività comprende Wi-Fi ax Dual Band MIMO, Bluetooth 5.1, 1 x USB 3.2 Gen1, 1x USB 2.0 (2 sul 15,6″), 1x USB Type-C, HDMI, ingresso mini-jack. Non manca il doppio speaker e il doppio microfono per le videochiamate. Il software è basato su Windows 11 Home Edition e integra alcune funzionalità aggiuntive, come Huawei Share e altri strumenti.

Prezzo e disponibilità

Huawei MateBook D 2022 è stato lanciato in Cina ai seguenti prezzi: 4.799 yuan (665€) per il 14″ i5 e 5.899 yuan (816€) per il 14″ i7, salendo a 4.999 yuan (692€) per il 15″ i5 e 5.999 yuan (830€) per il 15″ i7.

con offerte e coupon esclusivi sempre diversi