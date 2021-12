Come pagare a rate con Klarna e PayPal: differenze, pregi e difetti

Ormai varie piattaforme di pagamento online hanno ampiamente superato una delle limitazioni che hanno spesso rappresentato un problema quasi insormontabile per alcuni utenti, ossia la possibilità di pagare a rate. In questo approfondimento andremo a scoprire differenze, pregi e difetti di Klarna e Paypal e – sopratutto – come fare per pagare a rate con uno di questi due vantaggiosissimi servizi.

Klarna vs PayPal per pagamenti a rate: tutte le differenze

Partiamo subito col dire che al giorno d'oggi è molto più semplice beneficiare del pagamento a rate proprio grazie a servizi come PayPal e Klarna. Infatti si tratta di piattaforme semplici da utilizzare e che non richiedono spese aggiuntive per usufruire dei servizi di rateizzazione; inoltre non è necessario passare per una finanziaria per ricevere l'approvazione, un dettaglio non da poco dato che velocizza tutto il processo d'acquisto.

Come pagare a rate con PayPal

Partiamo subito con uno dei sistemi più utilizzati ed apprezzati dagli utenti, disponibile da pochi mesi ma che ha già stregato un gran numero di acquirenti. Ma come pagare a rate con PayPal? Come specificato anche in precedenza, quando si parla di pagamenti online la parola d'ordine è “semplicità” e il caso di PayPal non fa eccezione. La compagnia statunitense offre servizi di pagamento digitale e trasferimento di denaro ed ora permette anche di dividere una spesa in tre comode rate.

Per prima cosa è necessario creare un account PayPal (nel caso non ne abbiate uno) e collegare al profilo una carta di debito o di credito valida, o un conto corrente bancario confermato. Il metodo di pagamento collegato al conto PayPal diventerà il metodo di pagamento per l'intera durata dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento, quindi si tratta di un primo passo fondamentale.

Ora recatevi sullo store online che preferite e che supporta PayPal per il pagamento; scegliete il prodotto che vi interessa, aggiungetelo al carrello e completate il vostro ordine. Una volta avviato il pagamento tramite PayPal vi verrà chiesto di scegliere se pagare in un'unica soluzione oppure usufruire del servizio “Paga in tre rate”.

La prima rata verrà saldata immediatamente; la seconda verrà addebitata il mese successivo mentre la terza ed ultima rata sarà scalata il secondo mese dopo l'acquisto. I fondi saranno prelevati dal vostro conto PayPal ma non abbiate timore se il vostro conto è azzerato: le rate verranno addebitate direttamente al metodo di pagamento collegato all'account PayPal (quindi carta di credito/debito o conto corrente).

Come già specificato il finanziamento tramite PayPal è senza interessi è può essere utilizzato per importi compresi tra i 30€ e i 2.000€. Per tutti i dettagli date un'occhiata alla pagina dedicata al servizio.

Come pagare a rate con Klarna

Dopo aver visto tutti i dettagli di PayPal passiamo al diretto rivale: come fare per pagare a rate con Klarna e quali sono le differenze? Klarna è una società svedese che fornisce servizi finanziari online ed un sistema di pagamento che permette di usufruire della rateizzazione in tre canoni. Le tre rate mensili senza interessi vengono addebitate ogni 30 giorni (anche se la prima rata viene saldata al momento dell'acquisto). Anche nel caso di Klarna è necessario creare un account ed è possibile controllare lo stato del profilo (e i vari pagamenti) direttamente tramite l'applicazione ufficiale, disponibile su Android e iOS.

Similmente a PayPal dovrete collegare un metodo di pagamento a Klarna, ossia una carta di credito o di debito valida (ma non è possibile sfruttare un conto corrente). Altra analogia con PayPal riguarda l'assenza di interessi: è possibile acquistare in tutta tranquillità e comodità. Inoltre non ci sono commissioni di alcun tipo. Il tetto massimo per gli acquisti è fissato però a 1.000€, una piccola limitazione rispetto ai 2.000€ di PayPal.

Quali sono gli store che supportano Klarna

Mentre il pagamento a rate con PayPal è disponibile presso qualsiasi store online che utilizza quest'ultimo come metodo di pagamento, Klarna è utilizzabile nei portali aderenti. Tranquilli perché sono davvero tantissimi store, di tuti i tipi: abbiamo grandi nomi tech come Samsung, Huawei, OnePlus; store dedicati all'abbigliamento e agli accessori come Benetton e Pandora; altri store top del calibro di Banggood, DeLonghi e Manfrotto. Se volete scoprire tutti gli store che supportano il pagamento a rate con Klarna date un'occhiata all'elenco completo.

