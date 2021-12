Come aumentare le prestazioni del tuo Xiaomi in un click

Lo sapevate che nella MIUI c'è uno strumento che vi permette di aumentare la velocità degli smartphone Xiaomi (Redmi e POCO compresi) in un click? No, niente di magico: basta scavare all'interno dell'interfaccia personalizzata da Xiaomi per trovare innumerevoli strumenti. E non soltanto di personalizzazione grafica, ma anche per migliorare in maniera più o meno sensibile l'esperienza nell'utilizzo quotidiano. A tal proposito, sul nostro sito trovate un vademecum con tutti i trucchi possibili per sfruttare al meglio il vostro smartphone targato Xiaomi. Quest'oggi, però, mi voglio focalizzare su uno strumento tanto semplice da utilizzare quanto utile per migliorare la reattività del telefono.

Ecco come rendere più rapido gli smartphone Xiaomi con la modalità Prestazioni

All'interno delle ultime versioni della MIUI è stata inserita la modalità Prestazioni, una feature che in realtà Xiaomi introdusse anni fa. Qualcuno di voi ricorderà, infatti, che questa feature era già presente da almeno la MIUI 7, salvo poi scomparire con gli aggiornamenti successivi. Non si sa bene il perché di questa scomparsa, fatto sta che è tornata e lo ha fatto con la MIUI 12.5. Pertanto ci tengo a sottolineare che se avete uno smartphone con MIUI 12 questa guida potrebbe non essere valida.

Normalmente, per poter attivare la modalità Prestazioni, bisogna recarsi nel menu delle Impostazioni, scorrere in basso fino alla voce “Batteria e prestazioni” e scegliere la voce “Prestazioni” dello slider nella tab “Risparmio energetico“. Ma se vi dicessi che c'è un modo decisamente più rapido per attivarla?

Ecco cosa fare: per prima cosa, abbassa la tendina delle notifiche per due volte, scorri verso destra e clicca sul toggle “Modifica”. Così facendo, si aprirà in basso la schermata dei toggle inutilizzati: fra questi dovrebbe esserci quello “Modalità prestazioni“. Tenendo cliccato su di esso, trascinalo in alto e posizionalo nelle prime 4 righe per averlo a portata di click (ma puoi metterlo dove preferisci). A questo punto, basterà tirar giù la tendina e cliccarci per attivare la modalità, che verrà indicata con una notifica persistente. Cliccandoci, si verrà reindirizzati al menu relativo, dover aver accesso allo slider succitato.

Attivando la modalità Prestazioni, si sacrifica parte dell'autonomia (come indicato dal menu “Risparmio energetico“) per avere in cambio uno smartphone maggiormente reattivo. Adesso sta a voi valutare se ne possa valere la pena o meno utilizzarla. Se foste interessati, vi consiglio anche questa guida per velocizzare la MIUI degli smartphone Xiaomi.

