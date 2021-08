Pagamento a rate con Banggood, da ora si può: ecco come funziona questa novità!

Lo store cinese Banggood mescola le carte in tavole e prova a rivoluzionare tutto: a partire da oggi è disponibile anche il pagamento a rate, utile per i vostri acquisti tech (e non solo). In questo modo potrete comprare senza rinunce, sfruttando la comodità di un pagamento dilazionato: andiamo a scoprire tutti i dettagli e come funziona l'opzione Paga con Klarna di Banggood.

Bangood introduce il pagamento a rate: ecco tutti i dettagli

Ma come funziona il pagamento a rate di Banggood? Pagando con Klarna per i prodotti dai 30€ ai 1000€ è possibile dividere tutto in tre rate (sono esclusi i prodotti “piccanti”). Una volta che avrete inserito un prodotto nel carrello non dovrete far altro che cliccare su Invia ordine per passare alla schermata del pagamento. Qui troverete ad attendervi il nuovo sistema con Klarna, con tanto di spiegazione ufficiale da parte del sito.

Di seguito trovate il riepilogo dello store, che spiega in modo chiaro e preciso il funzionamento dell'iniziativa e come fare per accedervi. Ovviamente trattandosi di una nuova funzionalità potrebbe non essere disponibile per tutti gli utenti (almeno al momento) ma comunque, se siete interessati, tentar non nuoce di certo.

Come funziona l'iniziativa “Pagare in 3 rate senza interessi” di Banggood?

Pagare in 3 rate ti permetterà di dividere il costo del tuo acquisto in 3 rate uguali. Il pagamento di ogni rata verrà addebitato automaticamente sulla carta di credito o debito che hai inserito al momento del pagamento.

Quali sono i requisiti per l'opzione Paga in 3 rate senza interessi di Banggood?

Per utilizzare l'opzione “Paga in 3 rate senza interessi” di Banggood bisogna avere almeno 18 anni. Il pagamento in 3 rate è soggetto alle circostanze finanziarie dell'utente. Scegliendo Paga in 3 rate, ci sarà una valutazione per poter accedere all'iniziativa: la valutazione non influirà sulla propria solvibilità (ovviamente).

Le offerte continuano!

Per celebrare questa novità lo store cinese ha attivato gli Snap Up – a partire dal 19 agosto – dove gli utenti potranno acquistare un numero limitatissimo di prodotti ad 1 centesimo. Inoltre Banggood ha dato il anche una serie di offerte e coupon che trovate tramite la pagina dedicata all'evento presente qui sotto.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DELL'EVENTO

