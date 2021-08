Honor Magic 3: critiche su prezzi, updates e “somiglianze” con Huawei

Ieri i riflettori sono stati tutti per Honor, che ha rilanciato la sua attività mobile con la presentazione della serie Magic 3. Certo, nei mesi scorsi avevamo già assistito al lancio della serie Honor 50 e di quella V40, ma quella Magic è probabilmente più importante. E non tanto per le specifiche, che sono comunque più pregiate, quanto per il target di mercato a cui la rinnovata compagnia vuole ambire. All'inizio dell'evento, infatti, il CEO George Zhao ha rimarcato il nuovo corso nel post-Huawei, fatto di grossi investimenti nella Ricerca & Sviluppo.

Honor Magic 3 è stato presentato, ma non sono mancate le critiche sui prezzi

L'intento di Honor non è più quello di presentarsi come il brand più economico in circolazione, o almeno non soltanto. È stato presentato anche il medio di gamma X20 5G, ma la serie Magic 3 ha attirato le attenzioni e le critiche di molti per la questione prezzi. La variante Pro+ arriva a costare fino a 1.499€, per uno smartphone molto premium ma che si scontra inevitabilmente con nomi blasonati quali Apple e Samsung. Specialmente se si considera che i precedenti flagship Honor venduti in Italia, cioè Honor 20 e V20, costavano 499/599€ e 699€. Certo, Magic 3 Pro+ vanta una scheda tecnica molto più avanzata, ma lo scoglio del prezzo non sarà facile da superare.

A tal proposito si è pronunciato proprio il CEO, per rispondere alle critiche ricevute. L'obiettivo di Apple è quello di competere direttamente con Apple, andando a conquistare fette di mercato nella fascia alta degli smartphone. Durante la conferenza stampa per l'evento, egli ha fatto presente come Honor sia stata in grado di risollevarsi dopo la caduta in Cina, passando dal 3% al 14,6% in soli 3 mesi.

Honor è la nuova Huawei? Il CEO risponde

Oltre alla questione prezzi, in molti hanno puntato il dito verso Honor Magic 3 Pro+, sottolineando la “somiglianza” con Huawei Mate 40 RS Porsche Design. Sia davanti che dietro i due smartphone sono quasi identici: entrambi con scocca in ceramica e le stesse finiture, entrambi con fotocamera esagonale, entrambi con schermo dual punch-hole OLED da 6,76″ Quad HD+ con riconoscimento facciale 3D. A cambiare sono i chipset (Kirin 9000 vs Snapdragon 888+), il refresh rate (90 vs 120 Hz), la batteria (4.400 vs 4.600 mAh) e i sensori aggiuntivi della fotocamera.

Ma è soltanto una delle varie similitudine che caratterizzano il nuovo corso Honor con il catalogo Huawei. Per esempio, il design di Honor 50 è quasi identico a quello di Huawei P50, per dirne un altro abbastanza palese. E visto che Huawei Mate 50 non si farà (almeno nei prossimi mesi), non è che Honor Magic 3 ha sostanzialmente preso il posto della serie Mate? Un'ipotesi avanzata da coloro che vedono in Honor una sorta di “sotterfugio” con cui Huawei starebbe continuando ad operare nel mercato occidentale. Non è un caso se il governo USA stia valutando se inserire anche Honor nella famigerata Entity List, ponendola agli stessi blocchi di Huawei.

Un'osservazione che non ha tardato ad essere presa in considerazione sempre dal CEO, che ha risposto alle relative domande rivoltegli in fase di conferenza. George Zhao ha risposto che capisce il perché venga in mente un'idea del genere, ma Honor rimane un'entità indipendente che opera slegata da Huawei. Anche perché bisogna considerare che telefoni come Honor 50 e Magic 3, così come tutti i top di gamma delle altre aziende, vengono ideati con anni di anticipo. Perciò è altamente plausibile che le somiglianze fra Huawei e Honor continueranno ancora per un po', fino a che saranno passati quegli anni necessari per far sì che Honor si scrolli di dosso questa “eredità”.

Non mancano polemiche sugli aggiornamenti

Per chiudere le critiche, visto anche il prezzo a cui viene proposto, ha fatto discutere l'affermazione che vedeva la serie Honor Magic 3 ricevere un solo major update Android. Come sappiamo, infatti, i nuovi top di gamma Honor venduti sul mercato Global saranno dotati di servizi Google, al contrario di quelli Huawei. In realtà sembrerebbe che ci sia stato un fraintendimento, perché il CEO Honor ha specificato che la serie Magic 3 riceverà almeno 2 major update Android. Questo significa un supporto software garantito fino ad Android 13.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu