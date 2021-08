Gli USA vogliono bannare Honor: la storia si ripete?

Sembrava che, dopo la vendita da parte di Huawei, per Honor si prospettasse un futuro più tranquillo. Grazie a questa scissione, l'azienda ha deciso di puntare in alto, grazie anche al ri-ottenimento di tutte le partnership perse precedentemente con il ban USA. In particolare la partner con Qualcomm, non potendo più usufruire della catena produttiva di Huawei e quindi dei chipset Kirin prodotti da HiSilicon. Ciò ha reso possibile la creazione di dispositivi come la famiglia Honor 50, per non parlare di Magic 3, il primo al mondo con Snapdragon 888+. Ma sembra che la tempesta sia tutto fuorché passata per Honor, dato che l'azienda rischia di finire nuovamente vittima delle decisioni del governo americano.

Dopo Huawei, anche Honor potrebbe (ri)entrare nella Entity List degli USA

Lo scorso 6 agosto, 14 politici repubblicani nella Camera dei Rappresentanti (una parte del Senato USA) hanno espressamente chiesto al Dipartimento del Commercio di inserire Honor nella Entity List. Il motivo di questa richiesta deriva dall'idea che Huawei abbia scorporato Honor dalla sua compagnia “nel tentativo di eludere le politiche di controllo delle esportazioni statunitensi volte a tenere la tecnologia e il software statunitensi fuori dalle mani del Partito comunista cinese (PCC)“. I politici coinvolti hanno sottolineato che “le stesse preoccupazioni sulle esportazioni di tecnologia verso Honor quando faceva parte di Huawei dovrebbero applicarsi nell'ambito della sua attuale struttura di proprietà sostenuta dallo stato“.

Di risposta, il Dipartimento del Commercio ha accolto la richiesta, affermando di “riesaminare continuamente le informazioni disponibili per identificare potenziali aggiunte all'elenco delle entità“. Ricordiamo che le aziende inserite in questa blacklist non possono commerciare con le compagnie americane. Di conseguenza, se Honor finisse nuovamente vittima del ban USA non potrebbe più avere partner come Google e Qualcomm. Ciò comprometterebbe in larga scala i piani di rinascita post-Huawei, con una Honor che sta programmando il suo ritorno in occidente. Per ora, nessuna delle parti coinvolte ha rilasciato comunicazioni in merito.

A questo punto, il perché Honor abbia aspettato prima di rientrare a tutti gli effetti sul mercato occidentale potrebbe derivare proprio da questa situazione. Per quanto la proposta dei repubblicani sia di pochi giorni fa, è possibile che la dirigenza Honor abbia voluto prendere tempo proprio per vedere se qualcosa del genere potesse succedere. Certo è che la partnership con Qualcomm, e la conseguente nascita di smartphone come Honor 50 e Magic 3, è già in atto. Ma nel frattempo, Honor si è in parte tutelata affidandosi al chipmaker UNISOC per la fornitura dei SoC per i suoi modelli di fascia medio/bassa.

