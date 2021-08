Honor Magic 3 avrà una fotocamera più “intelligente” degli umani

Sin dal suo distaccamento ufficiale da Huawei, sono circolate numerose voci di corridoio riguardanti Honor Magic 3, il prossimo top di gamma della casa asiatica. Non dovendo più subire la scure del ban statunitense, l'ex sub-brand può camminare sulle sue gambe e fare accordi commerciali con qualsiasi entità. Addio chipset Huawei HiSilicon, quindi, benvenute soluzioni di terze parti, in particolar modo quelle targate Qualcomm. Perché sì, il nuovo flagship Honor sarà uno dei primissimi al mondo ad utilizzare lo Snapdragon 888+. Ma vediamo più nel dettaglio quali saranno le novità dello smartphone.

Aggiornamento 02/08: un nuovo video teaser ci parla delle capacità AI della fotocamera di Honor Magic 3. Trovate tutte le novità all'interno dell'articolo, nella sezione “Fotocamera”.

Honor Magic 3: tutto ciò che sappiamo

Design e display

Sin dalla sua nascita, la serie Honor Magic si è contraddistinta per l'utilizzo di stilemi estetici differenti dagli standard di mercato. Lo abbiamo visto con un Honor Magic tutto curvo, un Magic 2 e il suo essere uno slider phone e lo stesso sarà con Honor Magic 3. Non sappiamo ancora di preciso come apparirà, dato che non sono ancora trapelate immagini di alcun tipo. Ma a suggerirci questa ipotesi è il sempre affidabile leaker Teme, secondo cui lo smartphone avrà il “classic magic design“. Non è ben chiaro cosa intenda.

A darci qualche indizio in più potrebbe essere però la stessa Honor, che ha spiegato come le colorazioni scelte per i nuovi modelli top gamma. Infatti, come annuncia il CEO George Zhao, avremo dei colori ispirati alla Golden Hour e alla Blue Hour, quindi un Oro Rosa ed un Blu Scuro. E lo stesso dirigente ce li mostra durante la conferenza per la prima volta dal vivo, sebbene non propriamente in vista, ma confermando i colori citati. Vedendo i render che trovate più sotto tra l'altro, è possibile che vengano comunque accompagnati da un classico Bianco ed un classico Nero.

In merito al design, il leaker pensa ad un look che richiama il primo capitolo della gamma: forse il nuovo flagship adotterà un doppio vetro curvo 3D (fronte/retro). Quasi sicuramente avremo un pannello con refresh rate elevato, probabilmente non sotto i 120 Hz. A confermare la presenza del punch-hole ci pensa una pubblicità sulla TV cinese, nella quale vediamo il modello base di Honor Magic 3. Come si può vedere, il display è effettivamente curvo ed ha un doppio punch-hole sul lato sinistro. Secondo i rumor, sappiamo che dovrebbe trattarsi di un pannello OLED da 6,76″ (2772 x 1344 pixel).

Questa configurazione con doppio punch-hole, secondo i rumors, permetterebbe un'ulteriore novità che da tempo non vediamo su nessuno smartphone Android. Sto parlando di un sistema di riconoscimento facciale 3D, visto per l'ultima volta sulla serie Mate di Huawei. La presenza di un doppio sensore farebbe sì che quello secondario si occuperebbe della scansione tramite luce strutturata, mappando con precisione il volto dell'utente. La presenza del 3D Face Unlock sarebbe stata “indirettamente” confermata in una video intervista al CEO Honor, dove mostra una delle feature di Honor Magic 3. Quando c'è una chiamata in arrivo, guardando lo smartphone questo sarebbe in grado di abbassare automaticamente la suoneria: è probabile che ciò accada proprio grazie a questa scansione facciale.

Nel primo teaser ufficiale vediamo un indizio sulle forme che dovrebbe avere la fotocamera di Honor Magic 3. Sulla base di queste forme, è comparso in rete un nuovo render che ci svelerebbe a 360° le forme della variante maggiorata di Honor Magic 3, modello Pro+. A riprova di questo design ha fatto capolino anche un'immagine che dovrebbe mostrare un accessorio ufficiale: si tratta di una custodia protettiva e proprio grazie a quest'ultima è possibile intuire quello che potrebbe essere il design definitivo. Si fa più tangibile l'ipotesi di una fotocamera con layout circolare, con dimensioni parecchio generose. Ovviamente restiamo in attesa dei render ufficiali per la conferma definitiva.

Hardware e fotocamera

Con l'annuncio da parte di Qualcomm, abbiamo scoperto che Honor Magic 3 Pro sarà uno dei primi a poter implementare il nuovo Snapdragon 888+. E questa cosa è stata confermata anche dalla stessa Honor durante l'evento Global CEO Tech Talk, annunciando una grande sinergia con il chipmaker americano.

Realizzato sempre con processo produttivo a 5 nm, il chipset integra una CPU octa-core Kryo 680 con velocità maggiorata a 3 GHz ed una GPU Adreno 660. Ovviamente è presente il modem Snapdragon X60 che garantisce il supporto dual SIM 5G, oltre a non mancare supporto Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Non conosciamo ancora i tagli di memoria, ma avranno formati LPDDR5 e UFS 3.1 ed escludiamo con quasi certezza il supporto microSD.

Per quanto riguarda invece il modello Magic 3, ci aspettiamo lo Snapdragon 888, come mostrato dall'immagine dal vivo che trovate sopra. Sarà poi interessante scoprire il comparto batteria, visto che con Honor 50 Pro abbiamo assistito all'introduzione della ricarica a 100W. Vedremo se con Magic 3 verrà bissata o se verrà ulteriormente potenziata. Per il software infine, apprendiamo che saranno dotati di Android 11 con la nuova Magic UI 5.0, versione firmware successiva alla 4.2 degli Honor 50, ma sempre con i servizi Google.

Fotocamera

Altro punto importante sarà il comparto fotografico, di cui ancora non sappiamo praticamente nulla. Ci aspettiamo comunque grandi cose visto quanto affermato da Honor: “Lo Snapdragon 888+ libererà una straordinarie capacità di elaborazione delle immagini“.

E questo sarebbe confermato da quello che sarà il modulo fotocamera di Honor Magic 3 Pro, che da un leak di Bald Panda pare si avvarrà di 3 sensori CMOS piuttosto grandi e quindi di grande livello. Tuttavia, il CEO Honor l'ha mostrato in video, concentrandosi molto sull'aspetto dell'intelligenza artificiale. Secondo il CEO Honor, si sono raggiunti livelli in cui l'AI è ampiamente più performante in determinati ambiti rispetto all'elaborazione mentale. Di interessante c'è che, in quel video, dalla cover anti-spionaggio si vedono 5 fori più flash LED. Finora una configurazione penta camera l'abbiamo vista soltanto su Nokia 9 PureView e in quel caso i sensori lavoravano all'unisono per ottenere immagini migliori. Probabilmente non sarà così per Honor Magic 3, dato che dubito vogliano privarsi di almeno un grandangolare, se non anche di un teleobiettivo. Gli altri due sensori potrebbero essere quindi un ToF per la messa a fuoco e forse un teleobiettivo aggiuntivo, se non un sensore monocromatico in stile Huawei/Honor.

Honor Magic 3 – Prezzo e data di uscita

Le prime voci sulla data di uscita avevano come comun denominatore il Q3 2021, spesso indicando agosto come il mese designato alla presentazione della serie Magic 3. Ebbene, Honor ha finalmente svelato le sue carte annunciando un evento Global (anche per noi in Italia) fissato per il prossimo 12 agosto 2021, dove ci saranno sia il modello base che il modello Pro della serie. Qui sopra trovate la lettera scritta da George Zhao per annunciare il tutto.

I dubbi rimangono ancora in merito al prezzo anche se finalmente arrivano delle novità: ovviamente si fa riferimento al mercato cinese mentre per le cifre occidentali dovremo pazientare ancora. Stando a quanto riportato dai media asiatici Honor Magic 3 non sarà affatto economico: il modello base partirà da circa 522€ al cambio (ossia 4.000 yuan) mentre il fratello maggiore Pro dovrebbe spingersi fino ai 5.000 yuan, 653€ al cambio.

Per fare un parallelo, la serie Honor 30 parte da 2.999 yuan e si spinge fino ai 5.499 yuan per il modello Pro+ da 12/256 GB. Insomma, abbiamo sì un aumento ma come abbiamo visto dovremmo avere specifiche ancora più elevate rispetto alla gamma 30.

