Honor Magic 3, 3 Pro e 3 Pro+ ufficiali: il ritorno di una serie iconica!

Li abbiamo attesi per mesi, tra chiacchiere ed indiscrezioni, ma ora finalmente l'iconica serie Magic ritorna. L'azienda cinese ha presentato al mondo la serie Honor Magic 3, con tre iconici modelli di punta che vantano una tecnologia premium e un design all'avanguardia. Primo flagship lanciato da Honor dalla sua indipendenza, la serie Magic 3 comprende la versione base, il fratello 3 Pro e la variante 3 Pro+, tutti dotati di caratteristiche e funzionalità al top per offrire un design unico, una videografia cinematografica e un'esperienza fotografica senza precedenti.

Honor Magic 3, 3 Pro e 3 Pro+ sono ufficiali: ecco prezzi e caratteristiche

Il trittico di smartphone top offre un'esperienza utente di tutto rispetto ed un design premium, grazie alla presenza di un display OLED supercurvo a 89° (da 6.76″ QHD+) con cornici ultrasottili per un'esperienza visiva coinvolgente. Lo schermo 10-bit visualizza 1.07 miliardi di colori e supporta la certificazione HDR10+, permettendo agli utenti di godere di colori più vividi e immagini dettagliate. Il modello Honor Magic 3 Pro+ rappresenta un passo avanti nel design degli smartphone grazie ad uno stile unico, con un Super Curved Nano Crystal Shield e un corpo in Nano Ceramic, creando una presa confortevole e un maggiore livello di durezza e resistenza. I fratelli maggiori Magic 3 Pro e 3 Pro+ è certificata con una resistenza all'acqua e alla polvere IP68, sopportando un'immersione fino a 1,5 m per 30 minuti. Inoltre i maggiori Pro e Pro+ integrano un modulo ToF frontale per lo sblocco Face ID 3D (insieme al lettore d'impronte digitali nel display).

La gamma porta per la prima volta la tecnologia IMAX Enhanced, per girare video di qualità professionale. Il comparto fotografico offre un sensore principale da 50 MP (Sony IMX766/IMX700), lo stesso modulo da 0.78″ di Huawei P50 Pro con autofocus Full PDAF, a cui si aggiunge un grandangolo da 13 MP a 120° ed un sensore da 64 MP monocromatico. Il vero e proprio top negli scatti è il fratello maggiore Magic 3 Pro+, il quale aggiunge anche un teleobiettivo periscopiale da 64 MP con zoom ottico 3.5x, ibrido 10x e digitale 100x. Inoltre il grandangolare passa a 64 MP a 100°.

Magic 3 Pro

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, tutti e tre i modelli sono dotati del chipset Snapdragon 888+, con 8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage. La batteria è un'unità da 4.600 mAh con ricarica da 66W; sia Honor Magic 3 Pro che Pro+ guadagnano il supporto alla ricarica wireless da 50W.

Magic 3 Pro+

Al momento il trittico della serie Magic 3 è stato lanciato solo in Cina e per ora non è dato di sapere quando arriverà in Italia. Comunque l'azienda cinese ha già confermato i prezzi Global: Honor Magic 3, a partire da 899€ (8/128GB), Magic 3 Pro a partire da 1099€ (8/256 GB), Magic 3 Pro+ debutta a partire da 1499€ (12/256 GB).

Vuoi sapere tutto sulla nuova serie Magic 3? Allora dai un'occhiata al nostro mega approfondimento dedicato alla gamma!

