Se Xiaomi CyberDog via fa gola, allora adorerete la sua versione mini da YouPin

Quando si tratta di gadget della casa cinese, la piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin è praticamente inarrivabile: quest'oggi ci presenta un carinissimo CyberDog Mini dedicato ai più piccoli (anche se si tratta di un dispositivo da montate, quindi è necessario la supervisione di un adulto). E grazie ad AliExpress il cagnolino meccanico è disponibile anche per noi ed è già in sconto.

Xiaomi YouPin presenta un simpatico CyberDog Mini per i più piccoli

Educativo e divertente, il CyberDog Mini arriva da Xiaomi YouPin e si ispira palesemente al modello della compagnia di Lei Jun lanciato qualche tempo fa (e, ovviamente, alla “creatura” targata Boston Dynamics). Nel caso di questi due cani meccanici si tratta di dispositivi seri, proposti a cifre non proprio abbordabili: la versione Xiaomi è stata lanciata sul mercato a 1.300€ circa (solo in Cina), mentre il modello della compagnia statunitense è semplicemente inarrivabile. Nel caso del nostro piccolo amico lanciato su Xiaomi YouPin, si tratta di un simpatico robottino da assemblare. Il cagnolino meccanico misura 12 x 7.5 x 6 cm, può camminare sulle quattro zampe ed è alimentato ad energia solare. Pratico ed educativo per i più piccoli!





Il simpatico CyberDog mini è stato lanciato su Xiaomi YouPin ma arriva anche per noi occidentali grazie ad AliExpress: di seguito trovate il link all'acquisto. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

