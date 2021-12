vivo X80: la serie avrà finalmente una ricarica competitiva

Dal debutto della serie X70 Global è passato poco più di un mese, eppure eccoci qui a parlare della famiglia vivo X80 e dei futuri modelli della gamma top del brand cinese con le primissime indiscrezioni sulle specifiche. Ovviamente è ancora tutto allo stato embrionale ed è bene prendere quanto segue con le dovute precauzioni.

Aggiornamento 29/12: da un leak apprendiamo che la serie vivo X80 sarà dotata di una ricarica rapida di tutto rispetto, pareggiando gli altri competitor. Trovate tutti i dettagli in “Design e specifiche tecniche”.

vivo X80: cosa sappiamo fino a questo momento

Design e specifiche tecniche

Parlare del design è quanto mai prematuro ma è altamente probabile che ritroveremo un display AMOLED sopra i 6.5″ con risoluzione Full HD+ e punch hole, probabilmente flat per vivo X80 e curvo per il modello Pro. Non è difficile ipotizzare la presenza di una versione superiore Pro+, forse dotata di un pannello AMOLED LTPO E5 a 10 bit con risoluzione QHD+ (similmente a quanto visto con vivo X70 Pro+).

Per il display di vivo X80, le indiscrezioni provenienti dalla Cina riferiscono solo di una soluzione Full HD+ a 120 Hz. Il cuore del dispositivo dovrebbe essere il nuovo MediaTek Dimensity 9000, come riportano i teaser ufficiali.

Per il comparto fotografico avremo il ritorno della celebre Gimbal Camera, ormai divenuta elemento iconico per la serie: il sensore principale da 50 MP (da 1/1.3″) avrà il supporto alla stabilizzazione VIS a 5 assi, un passo avanti rispetto all'attuale generazione. Sarà presente anche un modulo da 12 MP per i ritratti, con zoom 2X.

Come anticipato poco sopra, è probabile che questa sia la configurazione riservata al modello X80. Dovremmo avere poi una versione superiore (vivo X80 Pro+?), stavolta con un chipset Snapdragon high-end, ossia il successore dell'attuale 888.

A queste indiscrezioni si aggiunge anche un ulteriore leak, da Digital Chat Station, che ci spiega come la serie vivo X80 farà finalmente un salto di qualità in fatto di batteria e di ricarica. La scelta dovrebbe virare sempre su una soluzione a doppia cella, ma con una crescita della potenza. Molto probabile quindi si arrivi almeno ai 65W per i modelli base e Pro e chissà che non si pareggi i cugini iQOO 9 con i 120W per il modello Pro+.

vivo X80, X80 Pro e X80 Pro+ – Prezzo e uscita

Mancano ancora dettagli in merito al possibile prezzo della serie mentre un recente leak ci svela qualcosina in più sull'uscita: il trittico di smartphone dovrebbe debuttare a fine gennaio o inizio febbraio 2022, anche in versione internazionale.

Non appena ci saranno ulteriori novità sulla serie X80 provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il