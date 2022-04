vivo X80, il tempo è giunto: c’è la data di uscita

Dopo averlo rincorso per mesi, dopo anche la presentazione dei vari premium phone, finalmente vivo X80 e i suoi fratelli maggiori hanno una data di uscita. La serie top gamma del brand è pronta a mostrarsi con un design abbastanza definito e capacità fotografiche di alto livello.

vivo X80 presentato in pochi giorni, ma alla data di uscita mancherà il Pro+?

Cosa ci dicono i teaser ufficiali di vivo? La serie X80 è qui ed è pronta a cambiare un po' le carte in tavola in merito di fotocamera per smartphone. La co-ingegnerizzazione con Zeiss è più forte che mai e sembra diventare un matrimonio più duraturo di quanto visto tra Huawei e Leica, che si sono recentemente distaccati.

Come si può vedere dai primi scorci, il design è molto vicino, se non identico, a quanto visto con X Note e X Fold, quindi con un bumper fotocamera generoso i cui sensori principali sono posti dentro un oblò. Il modello Pro inoltre mostra in basso un periscopio, andando a completare un comparto che si preannuncia davvero importante.

vivo ha infatti confermato la presenza di un sensore Samsung GNV, per nuovi livelli di stabilità e luminosità negli scatti e i video notturni. Il complice di tutto ciò sarebbe il nuovo chipset vivo V1+, che non sappiamo se sarà su X80 Pro o sul Pro+, per nulla menzionato dal brand. Il casi sono due: potremmo vedere due vivo X80 Pro con Dimensity e Snapdragon, oppure ci potrebbe essere un modello Ultra.

Ma quando arrivano quindi i nuovi flagship? La data di uscita fissata da vivo per X80 è il prossimo 25 aprile 2022, dove i nuovi modelli saranno finalmente svelati in toto. Se ne volete sapere di più su cosa ci potrebbero riservare, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

