Realme Pad Mini Global pronto al lancio: arriverà anche da noi?

Qualche settimana fa l'azienda asiatica ha presentato al mondo (o meglio, solo in alcuni mercati limitati) il suo Realme Pad Mini ed ora il tablet ultra-compatto sta per arrivare anche in versione Global: la data di presentazione non è ancora stata confermata, ma ci sono indizi in merito ad un'uscita imminente.

Realme Pad Mini Global pronto al debutto: ecco che cosa sappiamo

La versione compatta del primo tablet di Realme è arrivata qualche tempo fa, ma ora sembra che l'azienda sia pronta al debutto in grande stile. Sul sito ufficiale indiano sono apparsi vari riferimenti a Realme Pad Mini, in dirittura d'arrivo ma senza ancora una data di presentazione. Tutto lascia pensare ad un debutto a stretto giro e l'indizio principale arriva dall'evento del 29 aprile, durante il quale troverà spazio il nuovo Realme GT Neo 3, il primo smartphone da 150W della compagnia. Non è stato ancora confermato dall'azienda, ma è probabile che il tablet troverà spazio proprio durante questa giornata.

Nel frattempo il sito ufficiale svela parte del design (il frame del dispositivo) e la presenza di una batteria capiente. Ricordiamo che Realme Pad Mini adotta un'unità da 6.400 mAh ed è dotato di un pannello da 8.7″ e dimensioni più contenute rispetto al fratello maggiore. Per quanto riguarda il chipset a bordo abbiamo una soluzione Unisoc T616: se volete saperne di più non perdete il nostro approfondimento dedicato al dispositivo!

Il lancio in India è di certo un buon segno anche per noi occidentali e aumenta le possibilità di vedere Realme Pad Mini Global anche in Europa. Per ora non c'è ancora un annuncio ma non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli e le novità.

