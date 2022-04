Non solo GT Neo 3: in arrivo anche la nuova Realme Smart TV X

Esattamente come un anno fa, quando in occasione del debutto di Narzo 30 5G l'azienda cinese lanciò in contemporanea la TV Smart da 32″, anche quest'anno, in occasione del lancio di GT Neo 3, il brand presenterà nel mercato Global l'inedita serie Realme Smart TV X Full HD, composta da due modelli: scopriamo caratteristiche, specifiche tecniche e prezzo del nuovo dispositivo.

Realme Smart TV X Full HD: tutte le caratteristiche conosciute finora

La prima caratteristica interessante della nuova Smart TV firmata Realme è che sarà disponibile in due varianti, rispettivamente da 43″ e da 40″; al di là di questa differenza, le specifiche tecniche che compongono Realme Smart TV X Full HD sono pressoché identiche.

Lo schermo dell'inedita TV del brand è un pannello LED Full HD di 1920 x 1080 pixel con una cornice sottile appena 5.7 mm. Il dispositivo smart è in grado di supportare contenuti HDR 10 e disporrà della tecnologia Chroma Boost Pictore Engine, già conosciuta ed apprezzata sul modello da 32″, utile per migliorare le prestazioni di luminosità, colore, contrasto e nitidezza.

Al suo interno, il televisore smart ospita un processore quad-core MediaTek con CPU ARM Cortex-A55 e GPU Mali-G31 MP2, supportato da 1 GB di RAM ed 8 GB di spazio d'archiviazione. Una novità a bordo di Realme Smart TV X Full HD è la configurazione a quattro altoparlanti con Dolby Audio da 24W.

Lato software, è probabile che a bordo vi sia Android TV, affiancato da Chromecast e supporto Google Assistant.

Realme Smart TV X Full HD – Prezzo e disponibilità

Attualmente non è ancora noto il prezzo dell'inedita Smart TV X firmata Realme nelle due varianti da 43″ e da 40″; per conoscerlo dovremo attendere la data di lancio, prevista per il 29 aprile 2022 in occasione del debutto di Realme GT Neo 3 in India. Non ci resta dunque che aspettare per sapere quale sarà il costo dei nuovi dispositivi Realme per l'intrattenimento domestico, nella speranza che giungano anche alle nostre latitudini.

