Quando esce Realme GT Neo 3 Global: finalmente abbiamo una data

Sono passate varie settimane dall'uscita del nuovo modello della gamma GT Neo, il primo smartphone al mondo con super ricarica da 150W. Da allora si sono perse le tracce della versione internazionale: l'uscita in Europa è stata confermata ma per ora tutto tace in merito alla data. Ma quindi… quando esce Realme GT Neo 3 Global? Ecco che finalmente arriva la risposta ufficiale da parte della compagnia asiatica!

Aggiornamento 19/04: Realme GT Neo 3 Global ha una data di presentazione ufficiale. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Che fine ha fatto Realme GT Neo 3 Global: ecco quando esce, secondo un leaker

Mentre da perte di Realme non ci sono ancora novità, lo smartphone ha ricevuto una nuova certificazione dall'ente BIS indiano. In soldoni il dispositivo avrebbe concluso il suo percorso di test e sarebbe pronto al debutto. Insomma, mancherebbe molto poco! Inoltre il documento fa riferimento a due tagli di memoria, uno da 8/128 GB ed un maggiorato da 12/256 GB. E la data? Quando esce Realme GT Neo 3 Global nei vari mercati interessanti?

Secondo un noto insider indiano il lancio sarebbe previsto per l'ultima settimana di aprile; al massimo il terminale potrebbe trovare spazio a inizio maggio. Ovviamente l'insider fa riferimento al mercato indiano, ma non è da escludere un evento con lancio simultaneo sia in Europa che in India.

Per il momento non sappiamo quali versioni di Realme GT Neo 3 arriveranno: infatti, ricordiamo che in Cina sono state lanciate due varianti, una con ricarica da 80W (già disponibile all'acquisto anche per noi, grazie ai “soliti” store) e il modello con la tecnologia da 150W. Resta da vedere se ci sarà questa separazione anche in Europa o se arriverà solo una delle due incarnazioni.

Abbiamo finalmente una data di presentazione | Aggiornamento 19/04

Dopo le prime voci di qualche giorno fa, ci avviciniamo sempre di più all'arrivo del Realme GT Neo 3 in salsa Global: la data di presentazione internazionale è fissata per il prossimo 29 aprile. Il dispositivo arriverà nella versione da 150W di ricarica rapida ed è probabile che non vedremo la variante minore (da 80W), anche se – come al solito – l'ultima parola spetta all'azienda. Vi segnaliamo che il lancio è previsto per il mercato indiano: per quanto riguarda l'Europa, siamo ancora in attesa di conferme.

Nel frattempo, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato allo smartphone, con tutti i dettagli! Non appena ci saranno delle certezze su quando esce Realme GT Neo 3 in Europa provvederemo ad aggiornare questo articolo con le ultime novità.

