Redmi Note 10S si aggiorna a MIUI 13 e Android 12 | Download

Buone notizie per tutti i possessori di Redmi Note 10S: l'aggiornamento alla MIUI 13 basato su Android 12 è arrivato alle porte. Come forse vi ricordate, Note 10S fu il primo al mondo a portare in occidente la precedente MIUI 12.5. Non è stato così con la nuova edizione della MIUI, ma l'importante è che lo smartphone sta ricevendo questo major update con annesse novità.

Redmi Note 10S inizia a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 13 con Android 12

Nelle scorse ore è partito il roll-out del major update per Redmi Note 10S, che passa adesso alla più recente MIUI 13 Global. La build che sta venendo rilasciata via OTA è la V13.0.2.0.SKLMIXM, ma come spesso accade in questi casi è un aggiornamento in fase Stable Beta. Questo significa che sta venendo rilasciato soltanto ai beta tester del programma Mi Pilot, in attesa che non vengano individuati bug rilevanti. Fino a quel momento, potete comunque scaricarlo e installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 e Android 12 per Redmi Note 10S

