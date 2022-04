Xiaomi Mi 10/10 Pro si aggiorna in Europa a MIUI 13 e Android 12 | Download

Dopo i top di gamma di ultima annata, anche quelli di scorsa generazione come Xiaomi Mi 10 iniziano ad aggiornarsi alla MIUI 13 su base Android 12. Uscito nel 2020 con l'allora MIUI 11 basata su Android 10, probabilmente questo è l'ultimo major update Android che riceverà. Come dimostra la sua politica degli aggiornamenti, Xiaomi è solita rilasciare due versioni di Android sui suoi top di gamma, mentre è più longeva quando si tratta di aggiornamenti MIUI.

Aggiornamento 19/04: l'aggiornamento arriva anche in Europa per il modello Pro. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

L'ex top di gamma Xiaomi Mi 10 riceve l'aggiornamento con MIUI 13 e Android 12

E quindi ecco che parte il roll-out della V13.0.2.0.SJBCNXM, cioè della MIUI 13 China con Android 12 destinata ai possessori di Xiaomi Mi 10 in madrepatria. Non stupisce che questo major update arrivi prima in Cina, speriamo soltanto che per l'update europeo non bisogni attendere troppo tempo.

È il turno di Xiaomi Mi 10 Pro | Aggiornamento 28/02

Dopo il modello base, anche Xiaomi Mi 10 Pro si sta iniziando ad aggiornare alla MIUI 13 e ad Android 12. Lo sta facendo con la build V13.0.2.0.SJACNXM, pertanto parliamo solamente della MIUI 13 China destinata agli utenti in madrepatria.

Roll-out in Europa | Aggiornamento 23/03

A distanza di un mese, Xiaomi Mi 10 sta iniziando ad aggiornarsi alla MIUI 13 anche in Europa. La build MIUI 13 EEA che sta venendo rilasciata è la V13.0.1.0.SJBEUXM, ma potrebbe volerci tempo prima che arrivi a tutti i possessori europei dello smartphone.

I modelli Pro europei si aggiornano | Aggiornamento 19/04

C'è voluto praticamente un mese, ma adesso anche le unità europee di Xiaomi Mi 10 Pro stanno ricevendo la MIUI 13 con Android 12. La build in questione è la V13.0.2.0.SJAEUXM, perciò parliamo della MIUI 13 EEA, che tuttavia è ancora in fase Stable Beta. Di conseguenza, il primo roll-out riguarderà soltanto i beta tester Mi Pilot, ai quali seguiranno tutti gli altri utenti. Fino a quel momento, potete scaricare e installare l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro

