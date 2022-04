vivo X80 inaugura la fotocamera Sony IMX866: nuova era per i top gamma?

Manca sempre meno all'arrivo sul mercato della serie X80 e vivo, per prepararci all'evento, ha presentato la fotocamera principale del modello base. Infatti, vivo X80 sarà il primo al mondo ad utilizzare il sensore Sony IMX866, che raccoglie l'eredità dell'utilizzatissimo e apprezzato IMX766.

vivo X80 con Sony IMX866: come migliora la fotocamera?

Dopo averne parlato a lungo tramite vari leak, che lo identificavano spesso per X80 Pro a cui però sarà integrato il Samsung GNV, abbiamo adesso la conferma che sarò il modello base della serie ad avvalersi dell'inedito sensore Sony. Ma come si struttura quindi il Sony IMX866?

Si tratta di un sensore RGBW, tecnologia proprietaria di Sony, da 50 MP ma cosa porta questa tecnologia? A differenza dei noti sensori RGBG, invece di replicare l'utilizzo di un quarto pixel verde, ne utilizza uno bianco, che si occupa prettamente di misurare, rilevare e catturare la luce. Ma vivo ha voluto fare di più, per questa prima mondiale.

Infatti, in occasione della progettazione di vivo X80 e del suo comparto fotocamera, ha lavorato con ZEISS al fine di ottimizzare al massimo e in maniera quanto più personale questo sensore. Come? Inserendo il classico obiettivo della casa tedesca, che ha ottimizzato anche i video ottenendo nuovi effetti scenografici e, soprattutto, un boost non indifferente negli scatti notturni. Insomma, come debutto pare proprio niente male.

Per saperne di più, non ci resta dunque che attendere il prossimo 25 aprile 2022, dove il brand presenterà tutta la serie vivo X80 e dove capiremo meglio gli utilizzi del Sony IMX866, che potrebbe essere solo all'inizio della sua carriera negli smartphone. Per saperne di più su X80, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

