OnePlus 10 Pro, OPPO Find X4 e non solo: la super ricarica da 125W sta arrivando

Si ritorna a parlare del supporto alla ricarica rapida da 125W, questa volta in relazione a grandi nomi del calibro di OnePlus 10 Pro e OPPO Find X4. Ma i super top delle compagnie cinesi non saranno gli unici a montare la nuova tecnologia di ricarica e un nuovo leak ci svela anche una sorpresa in arrivo il prossimo anno.

Realme GT 2 Pro, Find X4 series, OnePlus 10 Pro, OPPO N series phone, Reno 8 Pro to feature 125W fast charging. pic.twitter.com/AnwtIz4Bog — Mukul Sharma (@stufflistings) November 12, 2021

Ebbene sì, in barba alle indiscrezioni dei mesi passati ora sappiamo che la ricarica da 125W non arriverà a bordo di smartphone OnePlus, OPPO e Realme prima del prossimo anno. L'appuntamento è slittato quindi al 2022, ma per fortuna pare che si tratterà di un anno abbastanza ricco sia per quanto i modelli top che la fascia medio-alta. Stando ad un noto leaker nel 2022 avremo una carrellata di dispositivi dei marchi legati a BBK dotati del supporto alla ricarica da 125W, a cominciare da OnePlus 10 Pro e OPPO Find X4 e Find X4 Pro.

I base a quanto si evince OP 10 standard non avrà la super ricarica e probabilmente sarà dotato del supporto ai 65W: per saperne di più sui flagship OP qui trovate il nostro approfondimento. Per quanto riguarda riguarda invece la serie Find X4 ci si aspetta il debutto della tecnologia Super Flash Charge su entrambi i modelli.

Anche Realme introdurrà finalmente la ricarica da 125W: sono passati secoli dall'annuncio ufficiale, ma a quanto pare l'Ultra Dart Charge debutterà a bordo di GT 2 Pro.

Il leak guarda parecchio avanti e nomina anche dei dispositivi inediti. Il futuro OPPO Reno 8 Pro si caricherà sfruttando i 125W, ma per il momento restiamo con i piedi piantati nel presente ed aspettiamo la serie Reno 7. Ciliegina sulla torta sembra che avremo anche un modello della gamma OPPO N con ricarica super rapida: si tratta di una famiglia storica della compagnia tech cinese e già in precedenza si parlava del possibile ritorno della serie.

Insomma, il 2022 sarà l'anno dei dispositivi con ricarica a 125W ed ora non ci resta che attendere novità ufficiali.

