OPPO Reno 7, 7 Pro e 7 Pro+: tutte le specifiche svelate

La famiglia OPPO Reno 7 pare essere dietro l'angolo, dimostrando l'accelerata non indifferente con cui gli smartphone arrivano sul mercato negli ultimi anni. La stessa rivale Xiaomi ha specificato di aver cambiato la sua strategia, decidendo di rinnovare la gamma Redmi Note due volte l'anno. E infatti, dopo qualche mese dalla presentazione dei Reno 6, arrivati anche Global, si parla già di Reno 7, ma anche di Reno 7 Pro, Reno 7 Pro+ e Reno 7 SE. Un nuovo gruppo di smartphone di cui siamo già in grado di dirvi quali specifiche li comporrebbero.

Aggiornamento 09/11: un nuovo leak ci svela le specifiche tecniche di OPPO Reno 7, Reno 7 Pro e Reno 7 Pro+. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

OPPO Reno 7, 7 Pro, 7 Pro+ e 7 SE in arrivo: tutto quello che sappiamo

Design e display

Secondo le prime indiscrezioni, il design della serie OPPO Reno 7 potrebbe avere dalla sua un look molto simile a quello già visto su OPPO K9 Pro. Quindi, potremmo avere un bumper della fotocamera più largo, dalla diversa finitura e a filo con la scocca, con un'estensione da un'estremità all'altra con i soli sensori in rilievo. Il retro di OPPO Reno 7 racchiuderebbe una tripla fotocamera e uno dei sensori dovrebbe un anello LED a circondarlo, ma non è chiaro se si tratterà di un flash oppure di una LED per le notifiche. Il modello base avrebbe uno spessore di 7,45 mm e un peso di 171 g, il Pro passerebbe a 7,6 mm e 185 g e il Pro+ a 7,45 mm e 180 g.

K9 Pro potrebbe ispirare la serie Reno 7

Entrando nel merito dei modelli della serie, stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete la famiglia sarebbe composta da OPPO Reno 7, Reno 7 Pro, Reno 7 Pro+ e Reno 7 SE. Tuttavia, continuano ad aleggiare dubbi sull'esistenza della versione Pro+. Ma a proposito del modello OPPO Reno 7 SE, pare che questo modello possa essere molto simile nel design al Realme GT Master.

Passiamo quindi alle indiscrezioni sul display. Il trio Reno 7, 7 Pro e 7 Pro+ condividerebbe lo stesso pannello flat OLED 10-bit, con punch-hole a sinistra, da 6,5″ Full HD+ in 20:9, refresh rate a 90 Hz e vetro protettivo Gorilla Glass 5. Stando alle parole dei leaker, troveremo un frame perimetrale in alluminio ed un “mento” più sottile rispetto al predecessore. OPPO Reno 7 SE, invece, avrebbe un più piccolo schermo AMOLED da 6,43″ Full HD+ sempre a 90 Hz.

Hardware

Al momento ci sono varie indiscrezioni in merito al comparto tecnico della nuova serie Reno. Secondo i leak più recenti, OPPO Reno 7 dovrebbe essere dotato di un chipset Dimensity 900, lo stesso di Reno 6 5G. È un chip a 6 nm con CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G68 MC4. Lato memorie si parla di 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 3.1. La batteria sarebbe un'unità da 4.500 mAh con ricarica rapida da 33W.

OPPO Reno 7 Pro riprenderebbe la configurazione di Realme GT Master, quindi con lo Snapdragon 778G di Qualcomm. Realizzato a 6 nm, è un SoC con CPU octa-core Kryo 670 (1 x 2,4 GHz + 3 x 2,2 GHz + 4 x 1,9 GHz) e GPU Adreno 642L. La batteria rimarrebbe a 4.500 mAh ma con ricarica migliorata a 60W. Si parla poi di OPPO Reno 7 Pro+, al cui interno ci sarebbe un'inedito MediaTek Dimensity 1200-Max. Dovrebbe essere sempre prodotto a 6 nm, ma non ne conosciamo ancora le specifiche. La batteria sarebbe sempre una 4.500 mAh con ricarica Super VOOC 2.0 a 65W, e sarebbe dotato di speaker stereo e motore di vibrazione X-Axys.

Per OPPO Reno 7 SE i leak parlano del più recente MediaTek Dimensity 920. Sempre a 6 nm, il SoC ha dalla sua una CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55) e una GPU Mali-G68 MC4. Le memorie sarebbero da 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 2.2. Rimarrebbe la ricarica a 60W ma per una più compatta batteria da 4.300 mAh.

Fotocamera

Per quanto riguarda il comparto fotografico, OPPO Reno 7 e 7 Pro avrebbero la stessa tripla fotocamera con sensore primario da 64 MP, grandangolare e sensore di profondità. A bordo di OPPO Reno 7 Pro+, invece, ci sarebbe una più avanzata tripla fotocamera da 50+64+13 MP con Samsung GN5 e OIS, grandangolare OmniVision OV64B e un teleobiettivo Samsung S5K3M5. Infine, OPPO Reno 7 SE dovrebbe avere una tripla fotocamera da 64+8+2 MP con primario OmniVision OV64B, grandangolare Sony IMX355 e sensore per la profondità.

Per la selfie camera, da un nuovo leak apprendiamo che OPPO voglia portare su Reno 7 un sensore grandangolare da 32 MP Sony IMX709, che permetterebbe scatti più ampi e particolari.

OPPO Reno 7 – Indiscrezioni su prezzo data d'uscita

Passando alla presentazione della serie OPPO Reno 7 al momento manca ancora la data d'uscita. L'insider DigitalChatStation, in un leak riguardante principalmente l'uscita del primo tablet del brand, parla di una presentazione congiunta proprio con la nuova serie top-mid range e non è escluso che il periodo possa coincidere con il prossimo dicembre 2021, seguendo la logica di presentazione delle ultime serie Reno: la serie pari a luglio e la serie dispari appunto nell'ultimo mese dell'anno come accaduto con Reno 5. Tra l'altro, è una mossa sostanzialmente strategica, visto che le serie dispari dei Reno diventano poi le versioni minori della serie Find X sul mercato Global. Unendo le fonti insomma, è già possibile farsi quindi un'idea.

Nel frattempo il MIIT (ministero cinese dedicato all'industria e alla tecnologia) ha concesso l'approvazione per uno smartphone siglato PFDM00: secondo i vari leaker dovrebbe trattarsi di OPPO Reno 7 standard. Il fatto che il dispositivo sia stato certificato già da ora potrebbe indicare un possibile lancio a novembre/dicembre, anche se ovviamente non vi è alcuna certezza. Per quanto riguarda invece la sigla del telefono, si rivelerà di certo utile per scovare eventuali benchmark o altre certificazioni.

In merito al prezzo di vendita della gamma, di recente sono trapelate informazioni approfondite (ma sempre da prendere con le pinze): OPPO Reno 7 standard dovrebbe debutta a circa 471€ al cambio (3.499 yuan) per la versione da 8/128 GB mentre si salirebbe a 538€ (3.999 yuan) per la variante maggiorata da 12/256 GB. OPPO Reno 7 Pro partirebbe invece da 578€ (4.299 yuan, 8/256 GB) per poi passare a 646€ e 713€ al cambio, rispettivamente per la variante da 12/256 GB e 12/512 GB (4.799 e 5.299 yuan).

Infine il piccolo della famiglia, OPPO Reno 7 SE, dovrebbe debuttare ad un prezzo di partenza di 2.699 yuan, circa 363€ (8/128 GB); la variante da 12/256 GB dovrebbe arrivare sul mercato a circa 403€ (12/256 GB, 2.999 yuan).

